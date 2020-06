Wonder Woman 1984 wéér uitgesteld, dit is de nieuwe datum

Als je uitkeek naar Wonder Woman 1984 moet je nog langer geduld hebben.

Nieuwe film releases worden door de uitbraak van de corona pandemie helaas geplaagd. Bioscopen gingen dicht en zijn inmiddels gedeeltelijk weer open. Reden voor veel filmstudio’s om releases uit te stellen. Sommige films, zoals de nieuwe Fast & Furious, zijn zelfs een jaar verplaatst. Ook Wonder Woman 1984 had te maken met vertragingen.

Wonder Woman 1984 zou eigenlijk in december 2019 verschijnen. De release werd echter uitgesteld omdat de film in dezelfde periode als Star Wars: The Rise of Skywalker uit zou komen. Daarom werd besloten de release uit te stellen naar 5 juni 2020. Inmiddels zitten we diep in juni en je raad het al. De film was wederom uitgesteld.

Nu hebben de makers een nieuwe datum vastgesteld. Bijna een jaar nadat de film eigenlijk in de bioscoop te zien zou zijn verschijnt Wonder Woman 1984 in de bios. De nieuwe releasedatum is vastgezet op 2 oktober 2020. Het is nu te hopen dat de film inderdaad op die datum te zien gaat zijn.

Wish we were sharing our film yesterday but there are more important things going on in our world we'd rather you focus on for now. Thank you to our fans for being so great, by our sides. Can’t WAIT for you to see it! Sending love and healing to the world. See you October 2nd!! pic.twitter.com/BuOjMnlFsQ — Patty Jenkins (@PattyJenks) June 12, 2020

De nieuwe Wonder Woman is niet de enige grote release van het najaar. De nieuwe James Bond-film No Time To Die is ook uitgesteld naar het najaar. De Bond-film zou eigenlijk in april 2020 verschijnen. Vanwege het coronavirus is de titel naar november 2020 verplaatst.