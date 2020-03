Word jij blij van deze PlayStation 5 UI? [video’s]

Sony wacht zo lang dat de fans zelf aan de slag gaan.





Veel fans kijken uit naar de lancering van de PlayStation 5. Sterker nog, velen waren ervan overtuigd dat deze in februari al zou komen. Ondanks de vele geruchten bleef het echter stil. Inmiddels is de maand voorbij en weten we nog niet wat we kunnen verwachten. Ook horen we via de geruchtenstromen geen nieuwe lanceerdata in de praktijk. Wel horen we nieuws over mogelijke vertragingen.

Dit duurt veel fans en watchers te lang, maar niet iedereen neemt het heft in eigen hand. Hoe anders is dit voor ontwerper Pawel Durczok. Hij publiceerde via Reddit zijn eigen concept gebruikersinterface voor de PlayStation 5. Getuige de waardering zouden veel PS5-liefhebbers een van zijn varianten wel kunnen waarderen. Oordeel je zelf? Dit is zijn eerste versie:

In de reacties op zijn post dropt de Poolse ontwerper nog meer idee├źn.

Zo zien we in dit concept de mogelijkheden om gepauseerde spellen makkelijker te bewaren zodat je niet eerst het spel zelf hoeft in te laden als je later verder wilt spelen. Je kunt via deze link de post en de video’s bekijken. Zie jij jezelf al wegwijs raken door de vernieuwde user interface van de PlayStation 5?

Overigens zorgde de mening van 50.000 fans al eerder voor dilemma’s in de Japanse directiekamers, dus wie weet hoe dicht dit gewaardeerde concept bij het origineel kan komen.