Wordt de Bitcoin dé cryptomunt van 2020?

Deze trend lijkt het tegendeel te bewijzen. Dit ondanks de positieve koersen.





Vaak hoort men dat Bitcoin (BTC) de mogelijkheid biedt om anonieme geldtransacties te doen. Dit was nooit correct. Inmiddels wordt het zelfs steeds makkelijker om de eigenaar van een Bitcoin te achterhalen.

In drie simpele stappen kom je een heel eind. Iedere transactie wordt geplaatst in een block. Deze is via sites die de blockchain analyseren makkelijk terug te vinden. Vervolgens kun je met dit adres op zoek gaan. Je kunt het adres googlen, maar je zou ook kunnen zien welke eerdere transacties men gedaan heeft. Zo kun je de wallet achterhalen en van daaruit iedere transactie van en naar de wallet herleiden.

Zie je op welke beurs de betreffende Bitcoin gekocht is? Dan is de anonimiteit vaak al verkeken, aangezien zij steeds meer moeten doen om hun klanten te identificeren. Ook kun je, wanneer je ziet dat de Bitcoin op bepaalde plaatsen is gebruikt om iets te kopen? Dan ben je alweer een stuk dichterbij.

Overigens is een veelgehoord bezwaar tegen anonimiteit dat anonieme geldtransacties bij zouden dragen aan misdaad. Dit blijkt onjuist. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat ‘maar’ 4 procent van de cryptotransacties aan criminele activiteiten gelinkt worden. Het blijkt dat men de anonimiteit veel eerder gebruikt om geld uit zicht van de overheid te houden. Dit kan fiscale redenen hebben, maar ook in bepaalde regimes zoals bijvoorbeeld China, ervoor zorgen dat de overheid niet te veel te weten komt over mensen. Natuurlijk zijn er meer redenen om onder de radar te willen blijven.

Om anonimiteit wel te waarborgen gebruikt men steeds vaker zogenoemde privacycoins. Bij deze cryptomunten zijn alle details rondom een transactie via Blockchain geanonimiseerd. Een 100% garantie is niet te geven, maar het achterhalen van gegevens wordt zo wel lastiger. Privacycoins zouden dan ook wel eens een trend kunnen worden in 2020.

De live cryptokoersen, die ik vandaag om 13 uur vastlegde, laten overigens zien dat de Bitcoin positief blijft en de lijn van eerdere stijgingen doorzet. Dat is een goed teken aangezien er vanmorgen weer een poging strandde om de koers blijvend boven de $ 9.000,- te krijgen. Bij de andere belangrijke cryptomunten lijkt de trend wisselend. In onderstaand overzicht zie je de actuele stand van zaken.