Wordt de Oppo Find X2 Lite een echte flagship killer?

Behoorlijk solide specs voor een relatief zacht prijsje.





Voorheen zagen smartphone-fanaten het Chinese merk Oppo nog als prijsvechter maar met de nieuwste Find X2-serie brak Oppo deze traditie. De peperdure Oppo Find X2 en Find X2 Pro braken voor het eerst door de 1000 euro-barrière. Met de Find X2 Lite gaat Oppo terug naar de basis en komt het weer met een toestel dat in elk geval flirt met de titel ‘flagship killer’.

Het Duitse WinFuture publiceert vandaag renders van de derde Find X2-smartphone, de Oppo Find X2 Lite. Het zou gaan om een behoorlijk compleet toestel. Het grootste ‘minpunt’ is de Snapdragon 765. Wel levert deze processor 5G ondersteuning.

Verder zou de smartphone worden uitgerust met een 6,4-inch OLED met een resolutie van 2340×1080 pixels. De Find X2 Lite krijgt volgens het medium 128GB opslagruimte (niet uitbreidbaar), een 4025mAh accu en een in-display vingerafdrukscanner. Het toestel krijgt een viertal camera’s aan de achterkant mee, te weten van 48, 8, 2 en 2 megapixel.

Uiteindelijk zou de Oppo Find X2 Lite een prijskaartje krijgen van zo’n €500,-. Geeft die prijs het toestel de noemer flagship killer? Het is in elk geval relatief goedkoop voor een solide smartphone, een beetje in de geest van de Samsung Galaxy A51. Maar laten we eerlijk wezen, die energie die OnePlus ooit wist te vangen met hun eerdere toestellen lijkt hier niet van toepassing.

De Oppo Find X2 Lite moet ergens volgende maand uit komen in Europa.

Foto @WinFuture

Lees ook: Samsung Galaxy S20 Ultra vs Oppo Find X2 Pro