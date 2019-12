Wordt de Samsung Galaxy S20 geen vlaggenschip?

Samsung voert volgens toeleveranciers nog veel meer veranderingen door in line-up .

We konden je al eerder melden dat Samsung naar alle waarschijnlijkheid een naamsverandering door gaat voeren. Na de Samsung Galaxy 10-serie van dit jaar zou je verwachten dat we komend jaar de Samsung Galaxy 11-serie verwachten. Het gerucht gaat echter dat dit niet klopt, maar dat Samsung direct overschakelt naar de Samsung Galaxy S20 of Samsung Galaxy Note 20.

Hoewel dit al verwarrend genoeg lijkt voor veel Samsung-liefhebbers gaat Samsung de spraakverwarring nog wat groter maken. Volgens hoesjesmaker Schnail zal er namelijk geen Samsung Galaxy S20 e verschijnen als opvolger van de Samsung Galaxy S10 e.

De fabrikant claimt dat de Samsung Galaxy S20 de nieuwe naam wordt voor het basic-model (de e-versie). De opvolger van de Samsung Galaxy S10 zou dan de Samsung Galaxy 20+ gaan heten en de uitgebreidere versie zou dan de Samsung Galaxy S20 Ultra gaan heten. Voor de duidelijkheid zet de baas van de hoesjesmaker het zelf nog even onder elkaar:

Samsung zelf heeft nog niets bevestigd. Het is dus afwachten tot de officiƫle presentatie voordat we zeker weten hoe de naamsverwarring uitpakt.

Afbeelding: Samsung