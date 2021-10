Wordt de Samsung S22 de beste gaming smartphone?

Gamen is natuurlijk absoluut niet prioriteit nummer één als het gaat om het vlaggenschip van Samsung. De Exynos 2200 in de Samsung Galaxy S22 krijgt wel een feature mee waar gamers helemaal blij van worden.

Soms bereik je iets door per ongeluk erg je best te doen. Een goed voorbeeld daarvan is de Asus ROG Phone. Deze gaming telefoon gooide volgens reviewers hoge ogen omdat ‘ie zo razendsnel was. Dat is natuurlijk allemaal bedoeld om gamen fijn te maken, maar een 120Hz scherm met een enorm krachtige processor en lange batterijduur is voor een smartphone sowieso fijn.

Samsung S22

Samsung lijkt de boel om te draaien. De Samsung Galaxy S22 is onderweg en Samsung gaat uiteraard hun best doen om hem zo goed mogelijk te maken. Maar dan als dagelijkse telefoon. De intentie is verder helemaal niet om te gaan gamen. Maar het kan wel. Misschien verdacht goed zelfs.

Exynos

De chip voor de Samsung Galaxy S22 wordt namelijk de Exynos 2200. Uiteraard moet de SoC een snellere ervaring worden in alle opzichten, maar Samsung kondigt ook iets leuks aan. De Exynos 2200 in de nieuwe S22 krijgt Ray Tracing.

Samsung deelt bovenstaande plaatje van een ‘reguliere GPU’ en een Exynos GPU. Zoals je ziet is het rechterplaatje beter qua lichtinval en details. Dat doet Ray Tracing, wat we kennen van bijvoorbeeld de Nvidia RTX-kaarten voor game-PC’s. De Samsung S22 gaat dit ook ondersteunen. Al zegt Samsung op hun Weibo-pagina wel er gelijk bij dat het meeste profijt eruit gehaald gaat worden tijdens het gamen.

Wat nou, speciale gaming smartphone? Gewoon een Samsung S22 halen dus.