Wordt dit de Huawei P40 Pro? [foto’s + renders]

Gelekte foto's lijken in lijn met nieuwste renders te bevestigen.





Hoewel Huawei de Huawei P40 Pro nog officieel moet aankondigen gaan er al een tijd geruchten over het nieuwste vlaggenschip van de Chinese telefoonmaker. Op basis van die geruchten zou dit wel eens dé uitdager van de Samsung Galaxy 20 Ultra kunnen worden.

Op basis van de meest waarschijnlijke geruchten die de ronde doen maakte Waquar Kan een render van hoe de smartphone eruit kan komen te zien.

Wat met name opvalt is dat er liefst 5 camera’s verwacht worden op het grote toestel. Deze vijf Leica-camera’s zouden volgens geruchten ieder voorzien zijn van aparte sensoren. Hiermee lijkt de strijd met Samsung vooral om de camera-eisen van de koper te gaan. Ook valt op dat deze renders, net als eerdere impressies veel weghebben van een concurrerend toestel.

De renders liggen, voor zover we dit kunnen beoordelen, in lijn met de eerste foto’s van wat de Huawei P40 Pro zou moeten zijn. Deze werden via het Chinese Weibo gelekt.

Op basis van de foto van de voorkant van de Huawei P40 Pro lijkt de render grotendeels in lijn. Het valt echter op dat op de echte foto aan de bovenkant van het beeldscherm een zwarte balk te zien is. Deze zien we niet in de renders. Dit zou te maken kunnen hebben met één van de apps die op de echte foto wellicht werkt. Een andere optie is dat we de foto van de Huawei P40 vergelijken met de renders van de P40 Pro.

Overigens is er ook een foto van de achterkant gelekt. Deze is echter niet spannend aangezien hier een hoesje overheen zit. Deze ‘leak-proof’ hoezen worden vaker door smartphone-fabrikanten gebruikt als zij prototypes testen, dus dat draagt bij aan de gedachte dat de foto’s authentiek zijn. Voor de volledigheid willen we je deze foto natuurlijk niet onthouden.