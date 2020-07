Wordt EPOS (met Sennheiser) hét nieuwe gaming audio merk?

Het nieuwe bedrijf EPOS gaat samen met Sennheiser de competitieve wereld van gaming audio betreden.

Iedere hardcore gamer weet dat je headset in competitieve sferen gemakkelijk net zo belangrijk is als bijvoorbeeld je beeldscherm, muis en andere gear. Het nieuwe merk EPOS komt met een headset die op een hele bijzondere manier tot stand is gekomen. Moeten SteelSeries, Logitech en HyperX gaan oppassen?

EPOS betreedt gaming audio

Een goede headset is essentieel bij competitief gamen. EPOS betreedt een markt die minstens net zo competitief is. Maar het bedrijf uit Denemarken heeft een troef achter de hand. Ze hebben namelijk twee interessante partners die alles weten van geluid. Sennheiser is zoals we zelf ervoeren een meester in audio. Demant is een medische bedrijf is gespecialiseerd in audiometrie. Naar eigen zeggen neemt EPOS samen met de ervaring van Sennheiser dus ook de kennis van Demant mee.

“EPOS neemt de 115 jaar aan ervaring in geluid en innovatie van Demant mee als basis en bouwt voort op de nalatenschap van Sennheiser Communications A/S. De gaming-collectie van Sennheiser Communications wordt op de markt gebracht onder het gezamenlijke merk EPOS | SENNHEISER en tegelijkertijd wordt er een nieuwe, unieke collectie hoogwaardige EPOS-merkproducten geïntroduceerd.”

Dat klinkt dus behoorlijk goed, want een goede gaming headset begint natuurlijk bij het begrijpen van het gehoor. Of EPOS het gehoor echt begrijpt of niet, dat leren we in dit najaar, maar dat ze weten hoe een vette trailer in elkaar zit, dan blijkt al wel.

De aankondiging beschrijft voornamelijk de samenwerking tussen de bedrijven. EPOS is nog vaag over wat voor gaming audio headset we in handen zullen krijgen. Wel kondigt het Deense merk een product voor oktober van dit jaar aan. Dat is opvallend, want de headset uit de trailer is al beschikbaar. Ook lijkt hij behoorlijk veel op de gaming headset die Sennheiser laatst aankondigde. We moeten dus nog even geduldig afwachten wat EPOS precies gaat brengen.