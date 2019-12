Wordt Grand Theft Auto 6 wel wat de fans willen?

Het paradepaardje van de ontwikkelaar is anders dan de wensen van de fans.

De geruchten dat ontwikkelaar Rockstar bezig is met GTA 6 worden steeds sterker. Sommigen zien zelfs bevestigingen van de producent. De verwachting is dat de nieuwste versie van dit razend populaire spel echter pas verschijnt wanneer de nieuwe consoles er zijn. De reden hiervoor is volgens geruchten dat men de kaarten enorm wil uitbreiden. Zo wil men niet alleen meerdere steden maar ook meerdere tijdszones in het spel verwerken. Om al die kaarten snel te kunnen doorlopen in het spel is veel capaciteit en voorbereiding nodig. Volgens sommigen werkt men dan ook al jaren aan het volgende GTA-succes.

De toenemende geruchten en het stilzwijgen van Rockstar maken de fans onrustig. Zij gaan daarom zelf op zoek naar aanwijzingen. Daarbij gaan ze soms wel erg ver. Zo ziet men in een screenshot (zie boven) van de GTA Online update Diamond Casino Heist DLC een aanwijzing. Het woord ‘service’ is namelijk opgeknipt en er lijkt meer nadruk op ‘vice’ te liggen. Volgens fans een absolute aanwijzing dat GTA 6 een jaren-80 look krijgt. Wie denkt dat dit redelijk vergezocht is heeft het mis. In dezelfde update menen fans namelijk het personage ‘Madam Nazar’ het volgende te horen zeggen: “I see numbers, 5, 1, 0, 2, 0. If we merge this with the previous finding, we get 5th October 2020 or 5/10/2020.” Aangezien Rockstar eerdere uitgaves van GTA altijd in het laatste kwartaal uitbrengt kan het volgens hen niet anders dan dat we in oktober volgend jaar GTA 6 kunnen spelen.

Zelf denken we dat dit wel los loopt, zeker omdat de nieuwe consoles er dan nog niet zijn. Wel zien we een andere opvallende ontwikkeling. Rockstar zet volgens geruchten vol in op de uitbreiding van de kaarten, maar is dit wat de fans willen? Op fanforums wordt namelijk ook druk gespeculeerd en geadviseerd over wat GTA 6 moet brengen. Daar blijkt dat de kaarten helemaal geen issue zijn. Men heeft het veel meer over interactiviteit in de steden. Zo worden er suggesties gedaan om de gebouwen een meer nadrukkelijke rol te zien spelen.

Verder lijkt het sommige spelers wel een goed idee om de voetgangers en bewoners natuurlijker te maken. In plaats van zinloos rond te lopen zou de schrijver van de suggestie hen bezig willen zien met alledaagse dingen. De post halen en de garage schilderen zijn daarbij suggesties. Je zou haast concluderen dat deze fan iets te lang binnen heeft gezeten.

Hoe dan ook, de verwachting is dat GTA 6 een daverend succes wordt. Helaas lijkt het wel tot 2021 te gaan duren voor we dit in de praktijk kunnen testen.

Bron: Daily Star

Afbeelding: Rockstar: screenshot GTA Online Diamond Casino Heist DLC update.