Wordt Samsung S-Pen eindelijk zo snel als de Apple Pencil?

Volgens een lek kondigt Samsung binnenkort een razendsnelle Samsung S-Pen aan voor de Galaxy Note 20.

Tijdens het aankomende Unpacked 2020 event van Samsung gaat de techgigant waarschijnlijk allerlei lekkers aankondigen. We verwachten een stevige Galaxy Note 20 lineup én de nieuwe Samsung Galaxy Fold 2. Met al die grote nieuwe hardware zou je bijna vergeten dat Samsung ook nog de S-Pen zou kunnen verbeteren. En volgens IceUniverse is dat precies wat er gaat gebeuren.

Samsung S-Pen krijgt boost in snelheid

Tot dusver was Apple altijd de duidelijke winnaar wat betreft stylus. De Apple Pencil had altijd een veel lagere input lag dan die van Samsung. En dat merk je. Volgens betrouwbare lekker IceUniverse gaat Samsung eindelijk kunnen meepraten met Apple. Hij tweet minimalistisch ‘9ms’. Dit is een afkorting voor 9 milliseconden. Twitteraars speculeren (zeer waarschijnlijk correct) dat hij de responstijd van de nieuwe S-Pen lekt. Aannemelijk gezien hij bijna exclusief Samsung-nieuws lekt.

9ms — Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2020

Aan de andere kant, recentelijk publiceerde IceUniverse nog dit nieuwtje. Dat was zachtst gezegd totaal niet betrouwbaar. Kortom, zoals altijd moeten we de lek met een korreltje zout nemen.

Geen input lag

Mocht de lek waar zijn, dan zijn de Apple Pencil en Samsung S-Pen voortaan even ‘snel’. Tot dusver voelde de Apple Pencil doorgaans een stuk soepeler aan; lijnen die je tekent lijken direct op het scherm te verschijnen in plaats van met een kleine vertraging.

Aan de andere kant, tot nu toe had een razendsnelle S-Pen voor Samsung nog geen nut gehad. De Galaxy Note 10 had bijvoorbeeld een ververssnelheid van 60Hz, ofwel 60 nieuwe beeldjes per seconde. Dan kan de styles nog zo snel tekenen, als het scherm niet snel genoeg updatet heb je daar niets aan. Vermoedelijk komt de Galaxy Note 20 Pro met een 120Hz display. Dan zal een respons vertraging van slechts 9ms ontzettend soepel aanvoelen.

Via: T3