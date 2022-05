´Worst case scenario´ voor crypto´s is hier

Het lijkt er op dat er een worst case scenario ontvouwt voor crypto´s. Lees hier waarom.

Aandelenmarkten sprongen afgelopen donderdag omhoog toen aandelenhandelaren enige opluchting zagen na een aantal wekelijkse verliezen. Alle grote aandelenindexen herstelden zich na bijna acht weken op rij te zijn gedaald, terwijl de crypto-economie wat verliezen leed en ongeveer 4% verloor ten opzichte van de dollar.

Worst case scenario voor crypto´s

Het zal niet het einde van de wereld zijn, maar er ontwikkeld wel een slechte situatie voor de digitale munten. De Dow Jones steeg bijvoorbeeld donderdagmiddag met ongeveer 1,6%, toen de index voor de vijfde dag op rij winst boekte. Quincy Krosby, de hoofdaandelenstrateeg van LPL Financial, is van mening dat het herstel een teken kan zijn dat sommige van de doem- en somberheidsvoorspellingen van vorige week overdreven waren.

“Hoewel dit een verwachte en veelbesproken potentiële ‘oversold’-rally was, suggereert de onderbouwing voor de stijgende markt van vandaag dat de doem en somberheid van vorige week misschien overdreven geweest. Samen met de verschrikkelijke krantenkoppen over de recessie,” vertelde Krosby donderdag aan Tanaya Macheel en Jesse Pound van CNBC. Vele experts geloven echter dat crypto’s zijn ontkoppeld, zegt econoom Alex Krüger: ‘worst case scenario voor crypto is hier’.

Ontkoppeling

Ondertussen, te midden van het herstel van de aandelen, haperde de cryptocurrency-economie afgelopen week opnieuw en verloor. Bitcoin had ook niet een hele goede week.

De econoom en handelaar Alex Krüger sprak donderdag over crypto-ontkoppeling van aandelen. “Het worstcasescenario voor crypto is hier”, zei Krüger. “Apathie en ontkoppeling. De correlatie met aandelen is nu verbroken. Sinds maandagmiddag is het grotendeels weg. Nu stuiteren aandelen alleen.” Terwijl aandelen herstellen, bespreken analisten de ontkoppeling van Bitcoin, goudmarkten blijven ‘onder druk’.