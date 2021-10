WTF: gast bouwt werkende(!) USB-C ingang in een iPhone

Die omstreden EU-wet waar iPhone aan de USB-C ingang moet, daar komt Apple wel overheen. Iemand heeft namelijk al even voorgedaan dat het best kan, zelfs als outsider.

Zeer recent werd de uitspraak gedaan door de EU dat er een uniform systeem moet komen voor oplaadkabels van telefoons. Dat wil zeggen, we moeten af van een apart kabeltje voor elk device. Alles moet over naar één systeem, in dit geval USB-C. Dat is de nieuwste vorm van compacte USB-aansluitingen en de soort ingang die je gaat vinden op alle Android-toestellen, maar ook tablets en laptops: zelfs de iPad en Macbook!

Lightning exit

Klinkt alsof er eigenlijk geen reden is om het zo ver te laten komen dat de EU Apple moet opdragen om eens te kappen met hun eigenwijze Lightning-aansluiting. De welbekende oplaadkabel van Apple is al sinds de iPhone 5 de kabel die zij besloten te gebruiken voor de iPhone. Als deze wet doorkomt moet Lightning er wel uit. Dat gaat Apple niet zo maar doen.

USB-C in iPhone

Aan de technische kant ligt het in elk geval niet dat Apple USB-C voor de iPhone zo lang uitstelt. Je kunt namelijk als je handig bent het ook gewoon zelf doen. Dat klinkt onmogelijk, maar het is ene Kenny Pi gelukt om een USB-C ingang in een iPhone te bouwen.

Over de hoe en wat komt een vervolgvideo, maar voor nu moet je weten dat het dus gewoon werkt. Met behulp van custom onderdelen bouwen met 3D-software en slim zijn met de techniek omleiden, kun je een werkende USB-C poort in een iPhone bouwen. Op de video is te zien hoe de telefoon gewoon oplaadt en je bestandsbeheer via iTunes ook gewoon werkt. Wie had dat gedacht!

Hoe de saga met de USB-C voor je iPhone afloopt voor de officiële producten is niet bekend. Apple zou ofwel overstag moeten gaan of zoals al een tijdje gespeculeerd wordt, een ‘poortloze’ iPhone uitbrengen die alleen draadloos kan opladen. (via Kenny Pi)