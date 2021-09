WTF: startup wil de mammoet weer tot leven brengen

Ja echt: een startup wil de mammoet weer tot leven brengen. Hoe, en misschien wel belangrijker: waarom?

Er zijn dingen waar je je bij neer moet leggen. Eén van die dingen is dat uitsterven ook echt uitsterven betekent. We kunnen de dodo’s, dinosauriërs en mammoeten dus alleen maar door gegenereerde beelden en modellen bekijken.

Mammoet tot leven

En toch belooft startup Colossal dat ze de mammoet weer tot leven gaan brengen. Echte mammoeten. Levende mammoeten. Het project heet toepasselijk genoeg ‘Wooly Mammoth’ en het idee is inderdaad om levende mammoeten te creëren. Tenminste, ze draaien de evolutie om. We hebben geen mammoeten meer, maar wel olifanten. Olifanten lijken op mammoeten, maar dan zonder de vacht die mammoeten uniek maakte. Colossal wil olifanten weer zo ‘aankleden’ dat ze een vacht krijgen, door het DNA aan te passen. De ‘basis’ wordt de Afrikaanse olifant en ook al wordt het officieel geen mammoet, de manier van lopen, de vacht en zo’n beetje alles komt erg dicht bij de mammoet in de buurt.

Waarom?

Leuk, spelen met dieren hun DNA, maar de wereld wordt niet vrolijk van genetisch gemanipuleerde olifanten, toch? Nee, de ‘mammoet’ die Colossal weer tot leven wil wekken moet een doel hebben. Dat doel is om leven terug te brengen naar de toendra’s en verschillende poolgebieden. Deze gebieden hebben een drastisch ander ecosysteem dan duizenden jaren geleden en het plaatsen van mammoeten kan deze ecosystemen een boost geven. Tevens kan het de olifant redden, omdat zowel de Aziatische als Afrikaanse olifant een beschermde status hebben vanwege potentieel uitstervingsgevaar. De olifanten als mammoet klaarstomen voor een compleet ander leefgebied kan tot nieuwe diversiteit voor de olifanten zorgen.

Een ietwat bizar project en een even bizarre stelling dat ‘de mammoet weer gaat leven’. Het bedrijf is echter bloedserieus. Kijken hoe het allemaal gaat gebeuren kan op de website van Colossal.