Wyoming verklaart oorlog aan elektrische auto

De hele wereld valt als een blok voor de elektrische auto. De hele wereld? Nee, Wyoming, één van de dunstbevolkte staatjes van de VS blijft moedig weerstand bieden.

“Elektrische auto bedreiging voor de toekomst”

Wyoming is een rechthoekige staat in het schaars bevolkte midwesten van de Verenigde Staten. Zes keer Nederland, met iets meer dan een half miljoen inwoners. Vanwege het weidse prairielandschap is de staat erg populair bij de makers van westernfilms. Maar er wordt in Wyoming ook behoorlijk wat olie en gas gewonnen en niet te vergeten, steenkool. Daarom zien de inwoners van de staat de toekomst somber in als iedereen in een stekkerauto gaat rijden.

Bison in Yellowstone National Park, Wyoming

Onder andere omdat zij de elektrische auto zien als een typische oprisping van de woke stedelingen. Want zeg nou zelf: wat is er mooier dan met een ronkende knalpijp, zo getweakt dat deze stinkende zwarte rookwolken uitbraakt om de progressieven te sarren, op een truck de highway af te razen? Nou dan.

Ban op elektrische auto’s

En waar door progressieven geregeerde Amerikaanse deelstaten, zoals Californië, er alles aan doen om auto’s op fossiele brandstof in 2035 uit te bannen, wilden zes Republikeinen van Wyoming die intens gehate arrogante Democratische sojadrinkers wel eens even een poepje laten ruiken.

Ze dienden daarom een wetsvoorstel in, dat het gaat verbieden om vanaf 2035 elektrische auto’s te verkopen in Wyoming.

Duurzame energie Wyoming booming

Overigens is niet elke inwoner van Wyoming het eens met deze kruistocht. Want windenergie is booming in Wyoming. Logisch, gezien het vlakke terrein waar de winden met ongekende kracht over heen loeien is de staat ideaal geschikt voor windmolens. En wat dacht je van geothermische energie? Volgens veel mensen zal Wyoming wel eens schatrijk kunnen worden van duurzame energie. Het is slimmer om volop in te zetten op de transitie. Want duurzame energie levert veel meer banen op, dan het uit de grond halen van olie en gas.