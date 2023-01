Xaba ontwikkelt 3D geprinte elektrische auto

Een groep Canadese auto-onderdelenmakers trekt de aandacht met Project Arrow van Xaba: een 3D geprinte concept car.

3D printer steeds populairder in de autobranche

De 3D printer hoort steeds vaker tot het gereedschap van de makers van auto-onderdelen. Waar het vroeger een drama was, als een onderdeel productie raakte, kan nu met behulp van een 3D printer (er zijn nu zelfs metaal 3D printers) een onderdeel op bestelling gemaakt worden.

Dat is voor de bezitters van zeldzame auto’s een enorme uitkomst. Maar ook de makers van auto-onderdelen zijn natuurlijk autoliefhebber. Vandaar het grote enthousiasme om zelf een auto te ontwikkelen. Ook kan je met een 3D printer onderdelen maken die via andere fabricagemethodes niet mogelijk zijn.

Auto van Xaba 100% Canadees, als eerste auto

Canadezen voelen zich een beetje het België of Luxemburg, van Noord-Amerika. Grote broer VS eist alle aandacht op. De auto van Xaba is voor de Canadezen dan ook een prestigeproject, omdat het de eerste auto ooit is die helemaal in Canada is gemaakt en ontworpen.

Ook is de auto helemaal sustainable, omdat elk onderdeel duurzaam geproduceerd is en gerecycled kan worden. Xaba heeft ook een speciale productiefaciliteit gebouwd, de Xaba Intelligent Machine, waarbij industriële robots samenwerken en gezamenlijk worden aangestuurd door een computer. Omdat het frame uit een composiet bestaat in plaats van uit metaal, weegt het slechts 300 kg in plaats van 500 kg. Dat scheelt behoorlijk in het brandstofverbruik.

Scherm van Lenovo enige niet-Canadese onderdeel

In totaal hebben 60 Canadese fabrikanten onderdelen geleverd voor de concept-car. En één niet Canadees bedrijf, Lenovo. Maar toch heeft ook het scherm dat Lenovo leverde, een Canadees tintje. Want Lenovo werkt samen met de Canadese Ontario Tech University.

Het voornaamste doel van het project is om aandacht te kweken voor Canadese auto-onderdelenmakers. Daarom zal de Xaba Project Arrow de komende twee jaar een rondreis maken over de hele wereld. En het succes van Xaba Project Arrow smaakt naar meer, waardoor het best wel eens zo zou kunnen zijn dat je over een paar jaar in een echte Canadese auto kan rijden.