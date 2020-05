Xbox lanceert 3 primeurs op 1 dag [trailers]

Bekijk Max Verstappen, Tony Hawk en andere helden met releasedatum van hun games op Xbox.

Microsoft pakte uit en deelde een aantal spannende trailers van de nieuwe games die je op Xbox kunt verwachten. Wij zetten er een aantal op een rij.

Finish jij dit seizoen vóór Max Verstappen? – 10 juli

We hadden natuurlijk allang terug moeten kijken op een zinderende Formule 1-race op Circuit Zandvoort en wellicht de eerste overwinning(en) van Max Verstappen moeten vieren. Helaas liep het door Corona anders, maar F1 2020 wordt wel uitgebracht. Met deze gameplay-trailer kom je alvast in racestemming. Vanaf 10 juli kan het digitale gaspedaal in.

Is Tony Hawk echt terug op Xbox? – 4 september

De mededeling dat Tony Hawks’ Pro Skater 1 en 2 weer uitgebracht gaan worden kwam als een verrassing, al zijn veel mensen sceptisch na de release van eerdere mindere sequels (met name deel 5 is als dramatisch bestempeld). Met de eerste gameplay-trailer van Xbox kan je beoordelen of skatelegende Tony Hawk echt terug is. Zoals we gisteren al deelden is deze heruitgave vanaf 4 september te spelen.

Ook Mortal Combat komt terug op Xbox – 26 mei

Een van de games die ooit hele volksstammen in beroering hield maar inmiddels haast vergeten lijkt is Mortal Combat. Met Mortal Combat 11 moet dit veranderen. Vanaf 26 mei zullen we het weten.

Dankzij de toezegging van ‘backward comptability’ kan je ook als je de Xbox Series X overweegt gerust deze spellen overwegen. Hoe dat eruit kan zien toonde Microsoft al eerder.

Ook van de PlayStation 5 zijn inmiddels de eerste (zeer mooie) gameplay-beelden verschenen, dus er is keuze genoeg.

Afbeelding: Xbox (YouTube still)