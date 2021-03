Xbox Auto HDR maakt de stap naar Windows 10! - Apparata

Een functie van de Xbox genaamd Auto HDR komt ook beschikbaar op Windows 10. Het principe werkt vergelijkbaar.

Auto HDR is bedacht om games die geen HDR-ondersteunen tóch van HDR te voorzien. De feature Auto HDR werkt momenteel op de Xbox Series X en S, maar komt nu dus ook naar Windows 10. Dat is het voordeel dat Windows en Xbox allebei onder de vleugels van Microsoft vallen.

Auto HDR op Windows 10

In de praktijk betekent het dat meer dan 1.000 games op de computer straks HDR ondersteuning gaan krijgen. Het gaat hier wel om DirectX 11 en DirectX 12 games. Daarnaast moet je ook een monitor gebruiken met ondersteuning voor HDR, anders merk je er alsnog niks van natuurlijk.

Hoewel de feature nog niet is te vinden in de publieke versie van Windows, is het al wel uitgerold in de preview versie 21337 van Windows 10. Als gamer hoef je niets te doen. Met je aangesloten HDR monitor en DirectX 11 of DirectX 12 games geniet je automatisch van Xbox Auto HDR op Windows 10.

Mocht je computer niet helemaal high-end zijn, dan kun je misschien wat merken van deze feature. Microsoft zegt dat de feature wel wat vraagt van je GPU, wat invloed kan hebben op de performance. Met toekomstige updates hopen ze echter de performance glad te trekken zodat het verschil kleiner is.