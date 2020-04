Baas Phil Spencer gaat diep over Xbox Series X [video]

Met een slimme truc wil hij onder de prijs van de PlayStation 5 duiken.





De Coronamaatregelen treffen iedereen, dus ook Phil Spencer, die verantwoordelijk is voor de Xbox Series X. Dit betekent dat hij zijn promotour voor de nieuwe console iets anders in moet steken dan gedacht. Hij werd dan ook geïnterviewd vanuit zijn huiskamer. Hij voelde zich klaarblijkelijk ook echt thuis. Het interview duurt namelijk ruim een uur en men bespreekt eindeloos veel details over de Xbox Series X.

Zo legt hij uit waarom de Xbox Series X geen optische audio poort heeft. Zoals hij al eerder deed verwees hij naar uitgebreide gebruikersonderzoeken en gaf hij aan dat hij de ruimte in de console voor andere zaken wil gebruiken. Daarnaast zijn de kosten (zo’n 2 dollar per console) meegenomen. De keuze kwam uit op het schrappen van de poort. In plaats daarvan gaat het geluid via de HDMI-verbinding. Toeleveranciers zijn hiervan op de hoogte en passen de comptabiliteit van hun product aan.

Verder geeft hij aan dat hij vooralsnog geen vertraging door het Coronavirus verwacht. De productie ligt wat hem betreft op schema.

In het hele interview, dat je hieronder kan zien, besprak hij uiteraard ook de concurrentie met de PlayStation 5.

Zoals hij al eerder uitlegde gaf hij aan dat het team zich sterk voelt en ervan overtuigd is dat men de PlayStation 5 kan verslaan. Ook ging hij in op de prijs, helaas zonder concrete bedragen te noemen.

Hij reageerde uiteraard op de zeer uiteenlopende prijzen die deze week genoemd werden voor de PlayStation 5. Hij gaf aan dat men bij Xbox een strategie heeft ontwikkeld waarmee zij vanaf een target met een variabele prijs gaan werken. Zo ontstaat de ruimte om bij een actie PlayStation 5 direct te reageren met een gunstiger prijs. Des te meer reden om de komende prijzenslag goed te volgen.