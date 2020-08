Xbox deelt harde klap uit aan Apple

Bij Xbox zijn ze niet blij met de strenge voorwaarden die Apple hanteert voor onder andere Project xCloud.

Deze week werd bekend dat Project xCloud naar Android komt. Aan de hand van streaming kun je Xbox games via een Android apparaat spelen. De vraag kwam al snel naar boven waarom wel Android en niet iOS. Daar is nu een verklaring voor naar buiten gekomen.

In een hard statement haalt Xbox uit naar Apple. Waar Android totaal geen problemen vormt, heeft Apple met iOS de deur bewust dichtgehouden voor een dienst als Project xCloud. Als enige blokkeert Apple met iOS cloud gaming zoals xCloud en Google Stadia en ook de toegang tot een abonnementsdienst als de Xbox Game Pass, aldus Xbox. Bezitters van een iPhone of iPad hoeven dus niet te verwachten dat ze Xbox games kunnen spelen via het mobiele besturingssysteem. Simpelweg omdat Apple dat niet wil hebben.

Apple reageerde tevens donderdag door te zeggen dat xCloud niet voldoet aan de richtlijnen van het merk uit Cupertino. Het is niet ongebruikelijk dat Apple bewust een voet tussen de deur zet met dit soort dingen. Het Amerikaanse bedrijf heeft graag de regie in eigen handen. De komst van Project xCloud zouden ze als een concurrent kunnen zien als ze ooit zelf iets willen gaan doen met cloud gaming. (via The Verge)