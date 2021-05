Xbox easter egg pas na 20 jaar ontdekt (en zo werkt het) - Apparata

Zonder hulp van een ontwikkelaar was deze Xbox easter egg misschien wel nooit ontdekt. Na bijna 20 jaar komt het eindelijk naar buiten.

Makers van games, films of techproducten vinden het geregeld leuk om easter eggs te verstoppen. Aan de gebruiker om deze te ontdekken. In het internet tijdperk zijn easter eggs doorgaan zo gevonden. Recent voorbeeld is bijvoorbeeld de zombie mappen in Call of Duty: Black Ops Cold War. Al snel na release van een nieuwe map worden de easter eggs door een actieve community ontdekt.

Wat dat betreft is het een beetje lullig voor de makers van de oorspronkelijke Xbox. De console bevatte een easter egg die nooit is ontdekt. Een ontwikkelaar die heeft meegewerkt aan de originele Xbox had vermoedelijk gedacht dat er nooit iemand achter zou komen. Daarom gaf hij in een interview met Kotaku een hint over deze easter egg. Bijna 20 jaar na de release van de Xbox console is de easter egg dan ook eindelijk ontdekt.

Xbox easter egg zelf uitvoeren

Heb je nog ergens een Xbox slingeren? We leggen je uit hoe je de easter egg activeert.

Stop een CD met daarop muziek in je Xbox

Verander de standaard naam van het album naar Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy (Ja, met 26 y’s)

Vervang de laatste y voor het uitroepteken

Klik op Done

Ga naar Settings en klik op System Info

De easter egg zal beginnen. Je krijgt een naam met ontwikkelaars te zien die hebben meegewerkt aan de console. De easter egg is zo omslachtig dat we niet gek opkijken dat hier niemand ooit achter is gekomen. Check ook de video hieronder om de easter egg in actie te zien.