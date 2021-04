Xbox gaat koelkasten maken. Ja echt - Apparata

Je leest het goed: we kunnen Xbox Series X koelkasten verwachten. Lees hier de reden waarom.

De zomer komt eraan. Lekker in de tuin een biertje of een wijntje drinken, is op dit moment toch wel een van de hoogtepunten van de week. Niks lekkerder dan dat dit drankje ook koud is. Xbox gaat je daarbij helpen en komt met een heuse koelkast.

Merkwedstrijd

Microsoft deed mee met een Twitter– merkwedstrijd. Als ze zouden winnen, dan beloofde Aaron Greenberg dat er een officiële mini Xbox X Series koelkast zou komen. Greenberg doet de markering bij Microsoft Xbox en is dus wel in voor een ludieke weddenschap. Wat blijkt, ze hebben de wedstrijd gewonnen. Nu is het dus aan Xbox om hun belofte na te komen.

Xbox koelkasten

Greenberg vertelde zijn volgers dat Microsoft bezig is met een ‘move forward’ wat betreft de plannen voor een echte Series X koelkasten- lijn. De apparaten gaan dus in productie genomen worden. De eerste minikoelkast is voor Skittles, dat is het bedrijf waar Xbox van won. Nipt, met één procent.

Hij vertelde (nog) niks over prijzen, beschikbaarheid of afmetingen van het apparaat. Ook eventuele impressies liet hij niet zien. Het is wel waarschijnlijk te achten dat ze de koelkasten echt gaan maken.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021

Want, voor een bedrijf als Microsoft is een dergelijke move briljante marketing. Het is gemakkelijk in te zien waarom het bedrijf dit gaat doen. Het is een opvallende zet, maar wel een waarmee ze de Xbox Series X in de media kunnen krijgen. Doel is om zoveel mogelijk consolekopers weg te lokken bij de concurrent. En dat is natuurlijk de Playstation 5.

Het is te hopen dat het geen verlate 1 april grap is, anders zijn we er in ieder geval ingestonken. Is dit niet het geval, dan zitten we deze zomer lekker een koud biertje te drinken met onze nieuwe Xbox Series X koelkast. Ideaal.