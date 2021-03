Xbox Game Pass 1080p streaming krikt de 'awesome factor' op - Apparata

Microsoft test een nieuwe versie van de Xbox Game Pass-app, inclusief gyroscoop-support én 1080p streaming.

De Xbox Game Pass is een solide traktatie voor Xbox-gamers maar ook mensen zonder die console kunnen er langzaam maar zeker van gaan genieten. Microsoft kondigde al streaming van xCloud-servers naar smartphones en PC aan en die kwaliteit wordt binnenkort beter. Daarmee is het straks nóg aantrekkelijker om het gaming-abonnement af te sluiten.

Xbox Game Pass 1080p streaming

Onder andere TheVerge weet een nog niet uitgebrachte versie van de Windows-app van Xbox Game Pass te bemachtigen. Daar ontdekt het medium niet alleen een nieuwe user interface, maar ook enkele nieuwe features. De belangrijkste is 1080p streaming met een Xbox Game Pass Ultimate-account.

Momenteel is streaming alleen op Android mogelijk en dat gaat met een kwaliteit van 720p. Uit eigen ervaring kan ik stellen dat deze feature behoorlijk soepel werkt. Maar die kwaliteit zal een kleine doorn in het oog zijn op ieder ander scherm dan dat van een smartphone.

Als streaming op PC straks beschikbaar wordt (wat in de lente van dit jaar zou moeten gebeuren) volstaat 720p natuurlijk niet. Microsoft test nu daarom een hogere resolutie. Hopelijk komt er uiteindelijk zelfs een 4K kwaliteit. Aangezien Microsoft de Series X als bronhardware gebruikt, zou dat in theorie mogelijk moeten zijn.

Verder test Microsoft features die streaming via een touchscreen device makkelijker maken. Zo is touch control een belangrijk onderdeel dat via Surface- en smartphone-hardware beter moet gaan. Ook komt er besturing door middel van gyroscoop. Die feature is vooralsnog aan en uit te zetten.

Het is niet bekend wanneer Microsoft de nieuwe Xbox Game Pass app inclusief touch-support en 1080p streaming zal uitrollen.