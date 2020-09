Xbox Game Pass groeit als een jekko - Apparata

De afgelopen maanden heeft Xbox met de Game Pass miljoenen nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat doen ze goed!

Naast de aankondiging van de Microsoft overname is er ook ander nieuws bekendgemaakt. Namelijk het feit dat de Xbox Game Pass een waar succes is. De dienst zit nu op 15 miljoen abonnees. Eerder dit jaar werd er nog stilgestaan bij de mijlpaal val 10 miljoen leden.

Daarmee heeft de Game Pass een flinke groei doorgemaakt dit jaar. Xbox, maar ook PlayStation, staan natuurlijk dit jaar vol in de schijnwerpers met de nieuwe consoles.

Met de Game Pass krijg je toegang tot meer dan 100 games op de Xbox One en Windows 10. Je kunt spelen vanaf je Xbox of PC, maar ook vanaf een Android-apparaat. Daarnaast zit een Xbox Live Gold abonnement inbegrepen in de prijs. Tevens krijg je later dit jaar toegang tot games via EA Play met de Game Pass.

Het Ultimate abonnement kost je 12,99 euro per maand. Je hebt ook meer basic variant voor 9,99 euro per maand. Daarmee heb je niet toegang tot alle voordeeltjes en kun je enkel vanaf je Xbox gamen. Met de Xbox Series X voor de deur in november zullen het aantal Game Pass leden ongetwijfeld toenemen.