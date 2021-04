Xbox Game Pass streaming via deze workaround al op PC - Apparata

Foto via ArsTechnica

De Xbox Game Pass ondersteunt technisch gezien nog geen streaming voor PC (xCloud genaamd), maar een workaround maakt dat toch mogelijk.

De Xbox Game Pass Ultimate is een gigantisch populair en ontzettend handig game-abonnement. De dienst is daarentegen nog niet helemaal ‘af’. Gebruikers kunnen onbeperkt gamen op PC, Xbox en smartphones, maar alleen dat laatste platform ondersteunt ook daadwerkelijk streaming. Nu blijkt dat je via een workaround de beta-versie van Xbox Game Pass’ streaming op PC al kunt checken.

Xbox Game Pass streaming op PC

Het Xbox Game Pass Ultimate-account heeft dus momenteel al de feature dat gebruikers games naar hun smartphone kunnen streamen. Dat werkt in principe hartstikke goed, maar een zeer sterke Wi-Fi-verbinding is wel essentieel. Op PC moet je vooralsnog de gehele games downloaden voordat je ze kunt spelen.

Wat nou als je – door middel van een ethernetverbinding – zo soepel als maar kan kunt streamen op PC. Gasten van ArsTechnica (via PC Gamer) ontdekken dat ze de beta-versie van Xbox’ Game Pass streaming al op de PC kunnen ontvangen door een workaround.

De workaround werd in eerste instantie ontdekt door gebruikers op Reddit en werkt als volgt. Via de Spaanse Microsoft Store is de testversie van de streamingapp voor Windows 10 beschikbaar, die je via deze tool kunt downloaden. Je plakt de URL van de Spaanse test-app in de tool en zoekt vervolgens naar het bestand ‘.appxbundle’. Als je deze downloadt (en een geldig Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap hebt) kun je onbeperkt games streamen naar PC.

Wees gewaarschuwd, xCloud en de streaming-feature voor PC zijn nog in beta, dus het werkt niet allemaal honderd procent. Het is daarnaast aannemelijk dat verdere updates en wellicht zelfs Microsoft’s eigen handelingen de workaround ontkrachten. Vooralsnog is het effect voor gebruikers tot slot verschillend; sommigen horen geen geluid of ervaren veel lag. Maar het is een solide voorproefje van wat we mogen verwachten van Microsoft’s abonnement.