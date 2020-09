Xbox Game Pass Ultimate komt direct met 150 topgames - Apparata

Foto @Microsoft

Microsoft onthult de nieuwe Xbox Game Pass (Ultimate) aan met 150 games. Het abonnement laat je ook streamen naar je smartphone.

Hoewel we natuurlijk allemaal uitkijken naar de next-gen Xbox Series X en S, komt Microsoft met nog iets lekkers. De maker van Xbox kondigt de Xbox Game Pass Ultimate aan met 150 launch games. Het abonnement is simpelweg Netflix voor games. Maar vooral de duurste variant komt met een hele toffe extra: cloud gaming. Nou ja, tenzij je een iPhone hebt.

Xbox Game Pass games

Microsoft publiceert een hele waslijst aan games voor de Xbox Game Pass; 150 om precies te zijn. De beschikbare spellen gaan alle kanten op. Van racetoppers als Forza Horizon 4 en Dirt 4 tot superhelden beat ‘em up Batman: Arkham Knight. Je checkt onder andere Fallout 76, DayZ, Farming Simulator 17, Gear of War, Middle Earth: Shadow of War, Minecraft Dungeons, Mortal Kombat X, No Man’s Sky, The Elder Scrolls Online, Untitled Goose Game en ga zo maar door.

Ultimate

Een van de grote voordelen van de Xbox Game Pass is daarbij de mogelijkheid om voor het Ultimate abonnement te gaan. Standaard kost de Xbox Game Pass namelijk €10 en dan kun je kiezen voor een variant voor PC of Xbox. Die twee vereisen dat je de games downloadt maar je kunt wel gewoon onbeperkt gratis spelen.

De Xbox Game Pass Ultimate is die twee abonnementen in één, plus nog cloud gaming en EA Play erbij. Dat kost je maandelijks €13,-. Met Ultimate kun je dus ook de genoemde games streamen naar je smartphone. Handig voor onderweg of als je geen toegang hebt tot een PC of console.

Ten minste, als je een Android smartphone hebt. Zoals uit het in de intro gelinkte artikel blijkt, heeft Apple het namelijk grotendeels onmogelijk gemaakt om van een dergelijk game abonnement gebruik te maken op iPhone.

Voor de meeste games heb je een controller nodig. En toeval wil dat we recentelijk nog een guide schreven over hoe je een gewone controller koppelt aan je iPhone. Niet getreurd, het werkt eigenlijk exact hetzelfde voor Android!

De Microsoft Xbox Game Pass (Ultimate) komt aanstaande dinsdag onder andere in Nederland en België uit met 150 games. Het abonnement is beschikbaar voor PC, Xbox en/of mobile. Later komt de service ook naar de Xbox Series X en S.