Xbox Game Pass: zo’n succes is deze service

De Xbox Game Pass bewijst een succes te zijn.

Voor een vast bedrag per maand toegang tot een bibliotheek aan games. Sony doet dit met PlayStation Now, Microsoft heeft de Xbox Games Pass. Laatstgenoemde heeft nu een nieuwe mijlpaal bereikt en daar mogen de Amerikanen trots op zijn.

Xbox Games Pass

Microsoft heeft bekendgemaakt dat de Xbox Games Pass meer dan 10 miljoen abonnees kent. Blijkbaar valt de service enorm in de smaak. Het klinkt ook niet gek. In plaats van het aanschaffen van één losse game voor 60 of 70 euro, heb je met de Xbox Games Pass toegang tot veel meer games voor een tientje per maand.

Xbox Live

Zeker in deze tijden van corona is de kans groot dat je tijd overhebt om allerlei games uit te proberen. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden noteert Microsoft een stijging van 42,8 procent in het aantal Xbox Live-gebruikers. Xbox Live is weer een andere service van Microsoft en geeft toegang tot de online diensten van Xbox en games. Xbox Live kent bijna 90 miljoen actieve gebruikers per maand.

Project xCloud

Dan is er ook nog Project xCloud. Dit is een streamingdienst op de Xbox voor games. Je download geen games, maar speelt ze middels streaming. Dit project zit nog in een testfase. Project xCloud heeft honderdduizenden actieve gebruikers in zeven landen. Ook Nederland behoort sinds kort tot de testlanden. Meer landen volgen spoedig, aldus Microsoft.