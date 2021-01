Xbox gamers, willen jullie meer PS5 controller features? - Apparata

Microsoft wil graag weten of Xbox Series X gebruikers graag meer PS5 controller features zouden hebben. Het antwoord is ongetwijfeld veelal ‘ja’!

Microsoft houdt momenteel een bijzondere enquête over de Xbox Series X controller en vraagt of gamers meer PS5 features willen. De vragenlijst is verstuurd naar klanten die een Xbox Series X of S hebben. Zouden de antwoorden invloed kunnen hebben voor volgende varianten van de nieuwe controllers?

Xbox controller met PS5 features?

In een tevredenheidsonderzoek vraagt Microsoft openlijk aan hun gebruikers wat ze missen, zo schrijft TechRadar. De huidige nieuwe Xbox controller is, zoals ik in de Series X review beschrijf, praktisch identiek aan de Xbox One-variant. Maar hoe denkt de gamer daarover?

De enquête begint met standaard vragen over de tevredenheid van klanten. Microsoft vraagt naar de ervaring met de Series X console en of deze ‘next gen’ aanvoelt. Op zich is dat al interessant, maar vervolgens graaft het Amerikaanse bedrijf dieper.

‘Ik ben me van features van de PlayStation controllers bewust en zou willen dat ze aanwezig waren op deze (Xbox Series, red.) console,’ zo luidt de vraag. Microsoft refereert hier duidelijk naar de unieke features van de PS5 DualSense controller, die de huidige Xbox controller duidelijk overstijgen.

De vraag is dus, zouden gamers willen dat bijvoorbeeld de adaptive triggers aanwezig waren op de Xbox Series X. Velen zullen daar volmondig ‘ja’ op antwoorden, gezien Sony de PS5 controller een hele extra laag meegeeft met de haptische feedback, zowel wat betreft de triggers als de algehele controller zelf.

Wellicht dat Microsoft informatie opdoet voor de volgende generatie consoles, maar het zou tevens niet heel ondenkbaar zijn dat ze informatie verzamelen voor een mogelijke Elite-achtige controller. Of het is gewoon uit pure interesse, dat kan natuurlijk ook.

Sowieso is Microsoft niet vies van het lenen van concurrenten. Hartstikke slim als je het aan mij vraagt; ze kunnen net doen alsof PlayStation niet bestaat of ze kunnen elkaars innovaties gebruiken om gaming algeheel beter te maken. Doe mij maar dat laatste, Microsoft! En als jullie dan toch bezig zijn, adaptive triggers klinken ook niet verkeerd.