Xbox geeft Flight Simulator PC weg, maar maakt fout - Apparata

Een superleuk idee van Xbox om een unieke MS Flight Simulator PC weg te geven, maar kan het de game wel draaien?

Flight Simulator 2020 is een geweldige game voor op Windows. Er zit zoveel detail in het spel dat je een serieuze machine moet hebben om alle grafische pracht op de mooiste instellingen te kunnen draaien. Xbox Frankrijk had het leuke idee om een unieke computer weg te geven.

Flight Simulator PC

Het gaat hier om een custom computer, gebouwd in de behuizing van een vliegtuigmotor. Althans, voor een gedeelte dan. Er is echter een cruciale fout gemaakt. Volgens The Verge is het namelijk zo dat de computer niet in staat is om Flight Simulator op de hoogste instellingen te draaien. Daar sta je dan..

De computer is uitgerust met een Intel i7 processor en niet een krachtigere i9. Ook de videokaart kon beter. Dit is een Nvidia GeForce RTX 3070 en geen 3080 of 3090. Je kunt gewoon de game spelen met deze specs, maar dus niet met de allermooiste instellingen. En dat voelt toch als een tegenvaller met zo’n unieke desktop. Zou Xbox Frankrijk dit beseft hebben met het verzinnen van de actie? We gokken zo van niet.