Xbox One X ruil-loophole levert gast honderden euro’s op

Een Amerikaan weet een ruil-winkel keihard te naaien met deze klunzige loophole.





GameStop staat in de Verenigde Staten bekend als een beetje een gierige gamewinkel. Klanten kunnen hun tweedehands games en consoles daar voor een veel te lage prijs aan de winkel verkopen. Het is dan ironisch, dat in elk geval één klant van de winkel honderden euro’s en een gratis Xbox One X opleverde. En dat alles omdat de winkelketen zelf een overduidelijke loophole over het hoofd zag.

Reddit-gebruiker Steid55 toont in zijn post hoe hij de ‘scam’ op GameStop uithaalde. In werkelijkheid was deze loophole gewoon een hele rare inschattingsfout van de Amerikaanse winkelketen.

Bij een GameStop die een leegverkoop hield kocht de knaap over een korte periode 9 Xbox One X consoles voor $199 per stuk. Dat is een uitzonderlijk stevige deal om mee te beginnen, want mijn Xbox One S kostte ongeveer net zoveel (wel met een betere gratis game) in euro’s. De One S is een stuk minder krachtig dan de One X.

Hoe dan ook, hij nam de Xbox One X mee naar een dichtbijgelegen GameStop winkel en verkocht hem daar voor $275 aan cadeaubonnen. Met de cadeaubon ging hij weer terug naar het eerste filiaal en kocht er weer een en herhaalde het trucje totdat hij naar eigen zeggen $796 (omgerekend zo’n 225 euro) én een gratis Xbox One X eraan overhield.

De wiskunde van deze truc lijkt niet helemaal te kloppen; hij kocht 9 exemplaren, maar haalde in totaal 8 x (275-199) = $608 op. Wellicht dat de prijzen fluctueerde of misschien dikte hij het verhaal wel een beetje aan. In de door mods verwijderde maar toch nog leesbare Reddit-post zie je wel dat hij in elk geval 5 exemplaren kocht.

GameStop is hier uiteraard niet blij mee en een klant kan naar verluidt verbannen worden uit de winkels, mochten ze deze ‘scam’ misbruiken.

Lees ook: Xbox All Access met ‘gratis xBox Project Scarlett’ naar Nederland?