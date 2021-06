Xbox pakt PlayStation aan met custom controllers - Apparata

Bij PlayStation kun je kiezen uit een rode, zwarte of witte controller. Xbox mag je het zelf bepalen met de Design Lab.

Dat kan toch geen toeval zijn. Vanaf vandaag liggen de Midnight Black en Cosmic Red PS5 DualSense controllers in de winkel. Uitgerekend vandaag komt Microsoft met het nieuws dat de Xbox Design Lab terug is van weggeweest, want de configurator staat live. Hiermee kun je een unieke controller helemaal naar eigen smaak ontwerpen.

Xbox Design Lab

De controller is in behoorlijk wat configuraties te personaliseren. Er is keuze uit 18 verschillende kleuren. Meerdere onderdelen van de controller zijn aan te passen, waaronder meerdere knoppen. Naast kleuren met een eigen persoonlijke touch, is het ook mogelijk om een boodschap te verwerken op de controller. Voor een kleine meerprijs kun je maximaal 16 tekens laten graveren in de controller.

Xbox heeft een online configurator waar je de controller kunt samenstellen. De Amerikaanse prijzen liggen op 69,99 dollar voor een persoonlijke controller via het Xbox Design Lab. Een persoonlijke boodschap kost 10 dollar extra. Je kunt helemaal vanaf nul beginnen, maar er staan ook enkele bestaande designs klaar die bewerkt kunnen worden.

Voor de rest is de controller niet anders dan een reguliere Xbox controller. Deze is dus compatibel met de Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android en iOS.