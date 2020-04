Dit is Xbox Project Oris met bijbehorende controller [render]

Als de Xbox Series X af is kan men verder met dit concept om van te watertanden.

De naam Xbox Project Oris en het gebruik van de officiële Xbox-logo’s en presentatiestijl bracht een aantal partijen even in verwarring. Komt Xbox met een nieuwe versie naast de Series X?

Helaas, dit ontwerp om van te watertanden is een design van de Franse ontwerper Joseph Dumary en heeft voor zover bekend (nog) niets officieels te betekenen.

Xbox Project Oris, meer dan een console

Dumary legt in de toelichting bij zijn YouTube-video uit dat hij het jammer vindt dat een console niet meer kan. Daarom heeft hij allerlei spannende features toegevoegd. Wat dacht je van een game-gerichte assistent? Nachtvisie of een projector om levensgroot te gamen? Het kan allemaal en deze render is dan ook een lust voor veel gameliefhebbers.

Bijbehorende controller: daar wachten we op

Ook de controller ontkomt niet aan een forse upgrade. Met touch screen, vingerafdruksensor en mbiel draadloos opladen lijkt hij hier zowel de Xbox controllers als de Samsung PS5 Dual Sense Controller voorbij te streven.

Vooralsnog zijn er geen plannen om deze Xbox Project Oris op de markt te brengen. De kans dat Xbox en concurrent PlayStation hier forse inspiratie uit zullen putten is volgens mij echter wel groot.

Xbox Project Oris: verbetering of te veel franje?

Inmiddels gaat het design viral op het internet en denken veel mensen dat dit project een echt Xbox-project is. Een vlot rondje Twitter leert dat een fiks aantal Sony-liefhebbers de PlayStation zou laten vallen zodra deze Oris op de markt zou komen.

Een enkeling is kritisch en vindt dat er te veel overbodige franje in het concept verwerkt is. Zo zou de Oris volgens deze review best zonder projector kunnen en twijfelt men over de kwaliteit van een assistent. We zijn benieuwd of wij Dumary binnenkort terug zien bij Xbox, maar tot die tijd moeten we wachten op de console, die overigens ook bol staat van indrukwekkende specificaties.