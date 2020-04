Xbox Project Xcloud komt naar Nederland!

Jij kunt er als één van de eersten bij zijn als je nu actie onderneemt!





Vorig jaar berichtten we al over de preview die in een paar landen werd verzorgd voor Xbox Project Xcloud. We hadden toen al de stille hoop dat Nederland in 2020 aan de beurt zou zijn om deze streamingdienst voor games op Android-smartphones te gaan gebruiken. Vandaag kondigde Microsoft aan dat dit inderdaad het geval is.

Nu moeten we daar wel direct een paar kanttekeningen bij maken. Allereerst betreft het hier, net als vorig jaar een preview. De functionaliteit is nog niet volledig. Daarbij wordt de preview alleen uitgerold voor gebruikers met een Android-smartphone. Verder is de preview niet voor iedereen weggelegd. Via de website, waar wij ook de afbeelding van gebruikten, kun je jezelf aanmelden.

Zodra Xbox dan een gschikt moment vindt en zeker weet dat zij het internet niet overbelast met de test kiest men een aantal gelukkigen die mogen gaan testen. Overigens verdeelt men de plekken over west-europa, dus de kans is groot dat het aanbod beperkt is.

Dit doet men echter om de initernetverbindingen ook tijdens de Coronacrisis in stand te houden. Microsoft laat het dan ook van de ontwikkelingen rondom Corona en belasting van de capaciteit afhangen wanneer men met de preview van start gaat en wanneer men de service daadwerkelijk gaat uitrollen.