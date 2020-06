Bevestigt Microsoft nu Xbox Series S op papier?

Oplettende ontwikkelaars vinden verwijzingen naar Xbox Series S.

Er doen al een tijd geruchten de ronde dat Xbox naast de Xbox Series X een tweede nieuwe console voorbereidt. Het zou hierbij gaan om de Xbox Series S, die eerder de codenaam Xbox Lockhart kreeg.

Xbox series S bevestigd door Microsoft?

In januari dook er op Reddit een specificatielijst op van wat de Xbox Series S zou moeten zijn. Daarna werd het stil rondom de gesuggereerde tweede console. Nu komt daar verandering in. Microsoft bracht namelijk de release notes van juni uit voor de Microsoft Game Developer Kit. Oplettende lezers spotten daarin een opmerkelijke verwijzing.

More proof of Lockhart, this time from the XDK/GDK release notes for June 2020. pic.twitter.com/hulDoC9owv — TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 24, 2020

Wanneer je op de afbeelding klikt lees je een technische waarschuwing over ‘Lockhart Profiling”. Dit is natuurlijk koren op de molen van ontwikkelaars. Microsoft zelf heeft (nog) niet gereageerd op de opmerkelijke omschrijving uit het document dat niet openbaar is.

Wat wordt de Xbox Series S?

De vraag is natuurlijk wat deze tweede console moet worden en wat dan het verschil zou zijn met de Xbox Series X. Aangezien Microsoft (nog) niets over de S heeft losgelaten lijkt de specificatielijst van Reddit de meest concrete bron. Wanneer we deze vergelijken met de specs van de Xbox Series X komen we tot de conclusie dat de S-serie in principe alles zou moeten kunnen wat de Series X ook kan, maar dan langzamer en in mindere kwaliteit.

Dit kan op óf een budgetmodel duiden óf, zeker in het licht van de recente uitspraken van Phil Spencer, een digitale versie.

Prijs en verkrijgbaarheid

De prijs, die volgens geruchten rond $ 250,- zou liggen versterkt de gedachte aan een console voor digitale toepassingen. Zolang Xbox nog niets zegt is het koffiedik kijken, maar deze tweede console zou pas ruim na het vlaggenschip, dus wellicht ver in 2021 verschijnen. Het is dus hoe dan ook nog even afwachten.