Xbox Series S games vs. de Series X - Apparata

De minder grafische kracht van de Xbox Series S heeft gevolgen voor de grootte van games in vergelijking met de Series X.

In tegenstelling tot Sony met de PlayStation 5, komt Microsoft dit jaar met twee varianten van een nieuwe generatie console. De Xbox Series X is de absolute krachtpatser die zich kan meten met de PlayStation 5. Je hebt echter ook de Xbox Series X die qua grafische kracht moet inleveren, games zullen daardoor minder mooi ogen.

Het voordeel is dan weer dat games minder ruimte in beslag nemen op de harde schijf van een Xbox Series S. Jason Ronald zegt tegenover Xbox Wire dat de games 30 procent minder groot zijn op de Xbox Series S in vergelijking met de Series X. De performance van de Series S ligt op maximaal 1440p en 60 fps, met een max van 120 fps. Omdat die 4k textures niet worden aangesproken zijn de games enkele tientallen procenten kleiner in vergelijking met de Series X.

Dit en meerdere onderwerpen komen ter sprake in een post van Xbox. Mocht je nog gedetailleerde vragen hebben over de Xbox Series S en X, dan is de kans aanwezig dat je het antwoord gaat vinden in die blog. Beide varianten van de Xbox verschijnen in november op de markt.