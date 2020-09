UPDATE: Microsoft bevestigt! Xbox Series S. Xbox Series X prijs en releasedatum

Bekende insider deelt eerste beelden Xbox Series S en maakt prijs en release Xbox Series X en S bekend.

Over de Xbox Series X wisten we zo ongeveer alles en ook het uitkomen van de Xbox Series S wisten we al. We hadden alleen nog geen releasedatum en geen prijzen. Ook wisten we nog niet hoe de Xbox Series S eruit zou gaan zien. De bekende Xbox-insider Brad Sams brengt daar nu verandering in. Wij zetten de feiten op een rij.

Dit is de Xbox Series S

De Xbox Series S wordt de goedkopere, digitale variant van de Xbox Series X. Brad Sams heeft nu de eerste beelden en bespreekt deze in een review op zijn YouTube-kanaal. Hieronder kun jij meekijken.

Over de specificaties is nog geen bevestiging, maar hierover deden al eerder de nodige geruchten de ronde. Met de onthulling van deze tweede console komt ook de onthulling van de releasedatum en prijs. Website Windowscentral claimt diverse betrouwbare bronnen te hebben gesproken. Hierdoor bevestigen zij de prijzen en releasedatum. Voordat we die bespreken deel ik een bewerking van tweep WalkingCat, die de beide consoles naast elkaar zet.

Prijzen Xbox Series X en Xbox Series S

De premium console gaat $ 499,- (± € 590,-) kosten. Gamers krijgen de keuze om dit in één keer te betalen of via een Xbox All Access abonnement. Bij dit abonnement krijg je de Xbox Series X en toegang tot de gamecatalogus die normaal was opgenomen in de Game Pass Ultimate. Het abonnement heeft een looptijd van 2 jaar en zal $ 35,- (± € 41,35) per maand kosten. Microsoft schijnt zwaar in te willen zetten op de abonnementen, dus de verwachting is dat dit abonnement tegen die tijd ook in Nederland te sluiten zal zijn. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.

Ook voor de Xbox Series S komt een All Access abonnement. Dit kost $ 25,- (± € 20,-) per maand. Als je de digitale console ineens wilt kopen gaat dit volgens de laatste berichten $ 299,- (± € 350,-) kopen.

Releasedatum en bevestiging

Officieel bestempelen we dit bericht nog als gerucht, aangezien er nog geen bevestiging vanuit Microsoft is. Deze gaat er wel komen, want volgens dezelfde bronnen maakt Microsoft binnenkort een media-event bekend. Zij verwachten dat Microsoft daar ook bevestigd dat beide consoles tegelijk worden uitgebracht en vanaf 10 november a.s. in de (Amerikaanse) winkels ligt.

Het wachten is nu natuurlijk op de officiële onthulling van de prijs en releasedatum van de PlayStation 5, maar volgens berichten hoeven we daar ook niet lang meer op te wachten.

UPDATE: Microsoft bevestigt Xbox Series S en prijs. Men belooft snel meer nieuws.

Nadat ik bovenstaande artikel deelde heeft Microsoft officieel bevestigd dat de Xbox Series S eraan komt en dat de genoemde prijs klopt. Ook belooft men snel meer nieuws.

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Bron: Windowscentral.com

Afbeelding (beide consoles + bijbehorende controller): Twitter @_h0x0d_/ @bdsams