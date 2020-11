Xbox Series S - Zo mooi en sneaky zijn de graphics (video) - Apparata

De Xbox Series S mag dan wel behoorlijk goedkoop zijn, maar de graphics die de console produceert zijn insane!

Microsoft brengt deze generatie twee consoles uit, waarvan de Xbox Series S voor slechts €299 over de toonbank gaat. De digital only Xbox heeft één groot nadeel en dat is de karige opslagruimte. Maar uit de eerste tests blijkt dat die opslagruimte eigenlijk het enige nadeel is. Want wat betreft het produceren van prachtige graphics, valt het helemaal niks op de Xbox Sies S af te dingen. Tenzij je weet waar je moet kijken..

Xbox Series S graphics en ray tracing

Een spotgoedkope Xbox Series S, dat is gegarandeerd inleveren op graphics, toch? Volgens de eerste tests van TheVerge valt dat behoorlijk mee. Voor slechts €299 heb je een console die ray tracing ondersteunt; een van de meest geavanceerde grafische technieken in gamen van dit moment.

In principe is het simpel; de computer berekent het pad van talloze ‘lichtdeeltjes’ om zo realistische weerspiegelingen, schaduwen en de diffusie van licht te simuleren. Dat kost ongelofelijk veel rekenkracht, maar de resultaten mogen er wezen. Als het werk. Daarom werd die technologie door het medium op de proef gesteld.

In de onderstaande video check je de Xbox Series S in actie tijdens het spelen van Watch Dogs: Legion. Daarin is de ongelofelijke grafische kracht van de verrassend goedkope console goed te zien. Let bijvoorbeeld op de weerspiegelingen van lichten en gebouwen in plassen water. Daarna check je praktisch dezelfde gameplay, maar dan op de Series X.

Wat blijkt? Dat ziet er (tenminste in mijn ogen en die van het medium) nagenoeg hetzelfde uit! Ray tracing werkt als een tierelier op de Xbox Series S, wat een meevaller is voor de gamers die goede graphics waarderen.

Sneaky trucje

Daar gebruikt Microsoft overigens wel een slim trucje voor. Door middel van 4K upscaling (1080p kunstmatig ‘vergroten’ naar 4K resolutie) en door de game op een matige 30fps te cappen, kan de kleinste next-gen console de game alsnog goed aan.

Als je let op gebouwen in de verte, of de helderheid van sommige weerspiegelingen, dan zie je dat het om die reden hier en daar een beetje kraakt. De render resolutie is wat lager, waardoor textures tevens een beetje ‘modderig’ worden. Desalniettemin is het – in elk geval voor mij – een stevige verrassing dat de spotgoedkope, piepkleine Xbox Series S dusdanige graphics kan knallen.

De console ligt morgen in de winkel.