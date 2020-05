Benieuwd naar Xbox Series X? Zet 7 mei maar in de agenda!

Microsoft games voor Xbox Series X mogelijk niet in 2020.

Door het Coronavirus blijft het de vraag of grote tech-spelers hun release-schema’s voor 2020 halen. Daarnaast zien we als het om consoles gaat dat Xbox en PlayStation blijven concurreren. Spannende tijden dus en alle reden voor Xbox-baas Phil Spencer om wat goed nieuws te brengen.

Xbox Series X naar verwachting op tijd

In een vraaggesprek met CNBC zat Spencer weer ouderwets op zijn praatstoel en hij was wederom verrassend open. Zo gaf hij aan dat er door het Coronavirus wel druk op bepaalde schema’s binnen Xbox staat, maar dat hij er nog steeds vanuit gaat dat de nieuwste Microsoft-console eind dit jaar gepresenteerd kan worden.

Microsoft spellen mogelijk wel vertraagd

Spencer is over het algemeen positief als het gaat om de ontwikkeling van de console en bijbehorende spellen. Toch houdt hij hier een slag om de arm. Als er namelijk dingen over het jaar getild gaan worden voorziet hij de spellen als eerste kandidaat. Hij legt uit dat bij de ontwikkeling honderden mensen samen komen en dat die ook gewend zijn regelmatig fysiek bij elkaar te zijn. Dat dit niet lukt leidt tot vertraging, zoals we recent zagen bij Minecraft Dungeons en Wasteland 3 uit de Microsoft-studio’s.

Xbox Series X komt met primeur op 7 mei

De ontwikkeling van spellen door derden is duidelijk niet vertraagd, zo bereiden bekende titels als Assassin’s Creed Valhalla hun entree voor. Om alvast te tonen wat de gamers van Microsoft en Xbox Series X kunnen verwachten heeft Spencer voor 7 mei een verrassing aangekondigd. Dan geeft Xbox namelijk de eerste beelden vrij van spellen die op de Xbox Series X gespeeld gaan worden. Welke dat zijn houdt hij dan weer wel als verrassing, maar 7 mei kan in ieder geval alvast in de agenda. Als je niet zo lang kan wachten verwijzen we je graag naar dit diepte-interview. Hier vertelt Spencer een uur lang allerlei ins en outs.

Bron: CNBC