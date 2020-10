Phil Spencer: "Xbox series X gaat niet voor 8K resolutie" - Apparata

Xbox Series X zet in op deze twee technieken voor optimale beleving.

Phil Spencer, de baas van Xbox Series X en zijn team gaven een exclusief interview aan Wired. In dit interview spraken zij over de kracht van de techniek in de Xbox Series X. In dit interview deden zij een aantal opvallend onthullingen.

Xbox Series X wil niet optimaliseren voor 8K resolutie

Hoewel de Xbox Series X technisch in staat is om games in 8K resolutie te draaien gaat dit in de praktijk niet vaak gebeuren. Phil Spencer en zijn team zijn ervan overtuigd dat veel mensen deze techniek nog niet gebruiken. Dit bijvoorbeeld omdat hun andere apparatuur, zoals het beeldscherm waarop de games afgespeeld worden, nog geen 8K resolutie heeft. Daarbij is apparatuur met 8K-resolutie (nog) erg duur. Spencer en zijn team verwachten dat het nog jaren kan duren voor 8K-resolutie in gaming standaard kan worden, als dit al gebeurt. Natuurlijk willen zij met de Xbox Series X wel voor optimale beleving gaan. Daarom zetten zij in op 2 andere technieken.

Xbox Series X zet in op frame rate

De eerste techniek die Spencer en zijn team vervolmaken voor een ideale beleving is de frame rate, oftewel hoeveel beelden je per seconde kunt verwerken. Zij geven aan dat de meeste gamers tot nu toe maximaal 30fps (dertig beelden per seconde) gewend zijn. Door de frame rate op te voeren tot maximaal 120 Hz kunnen games ontwikkeld worden waarbij de beelden meer dan 60 keer per seconde worden verwisseld en dat zorgt volgens hen voor een revolutionaire ervaring. Overigens kunnen niet alle tv’s met 4K-resolutie een 120 Hz verversingssnelheid verwerken. Dat is volgens sommige kenners dan ook een argument om nog even te wachten met het kopen van een nieuwe console.

Raytracing moet de beleving compleet maken

Om de spelbeleving verder te optimaliseren kiezen Spencer en zijn team, net als de conculega’s bij PlayStation 5 voor verdere ontwikkeling van ray tracing. Ray tracing is een techniek waarbij de invloed van het licht in games dynamisch wordt gemaakt. Door dit dynamische licht wordt lichtinval en schaduw veel realistischer. Dit maakt de gamebeleving nog meer levensecht. Overigens is het de vraag in hoeverre gamers onder de indruk zijn van deze laatste techniek. Zo biedt streaming platform stream de mogelijkheid om ray tracing kaarten te gebruiken, maar dat doet slechts 10% van de fans. Hierdoor zien game-ontwikkelaars tot nu toe dus weinig reden om games met ray tracing te ontwikkelen. Spencer en zijn team verwachten dat dit gaat veranderen met de komst van de Xbox Series X (en uiteraard de PS5).

Naast deze technieken helpen natuurlijk ook andere verbeteringen, zoals absurd snelle laadtijden, bij het optimaliseren van de spelbeleving.

Het hele interview met Wired kun je hier lezen.