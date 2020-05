Xbox Series X brengt HDR en 120fps naar oude games

De Xbox Series X brengt een nieuwe game ervaring voor je oude games.

Hoewel natuurlijk een nieuwe generatie games centraal staat met de Xbox Series X is Microsoft zeker het verleden niet vergeten. Zo is de nieuwe console compatibel met oudere games van voorgaande versies van de Xbox. En Microsoft heeft iets extra’s bedacht om die oude games toch als nieuw aan te laten voelen.

De Xbox Series X is namelijk in staat om oude games een HDR en 120fps speelervaring mee te geven. Zelfs games die voorheen uitsluitend op 30fps stonden kunnen naar 60fps worden gebracht. De 60fps games gaan naar 120fps. Hoe Microsoft dit voor elkaar heeft gekregen wil het bedrijf niet zeggen. Het bedrijf stelt in samenwerking met de Xbox Advanced Technology Group deze bijzondere technologie voor elkaar te hebben gekregen.

Niet alleen Xbox 360 games, maar ook originele Xbox-games maken onderdeel uit van de technologie. Hoe gaaf moet het zijn om games van 20 jaar oud te spelen in dit nieuwe jasje?

De nieuwe Xbox Series X verschijnt dit najaar. In vergelijking met de Sony PlayStation 5 verschillen de consoles steeds meer van elkaar met dit soort unieke features. De vraag is of je in het najaar kiest voor de Xbox Series X, of toch de PlayStation 5?