Xbox Series X controller en je iPhone - Apparata

De Xbox Series X controller kun je voor meer toepassingen gebruiken dan alleen de console, computer of Android, bijvoorbeeld je iPhone!

Wist je dat de Xbox Series X controller een behoorlijk veelzijdige controller is? Microsoft heeft het apparaat zo ontwikkeld dat de controller op meerdere vlakken in te zetten is. Zo kun je naast gamen op je Xbox, ook de controller gebruiken voor een computer met Windows 10. Daarnaast is er mobiele ondersteuning voor Android. Op dat vlak valt er nu een nieuwe ontwikkeling te melden.

Het is officieel bekendgemaakt dat Microsoft en Apple een samenwerking zijn aangegaan. Er komt uiteindelijk ondersteuning van de Xbox Series X controller voor de iPhone en iPad op iOS en iPadOS. Daar is Microsoft overigens geen bijzonderheid in of zo. Zo werkt de controller van de PlayStation 4, de DualShock 4, ook met iOS. De DualSense controller van de PlayStation 5 werkt op het moment van schrijven niet met de laatste versie van iOS.

Het is niet bekend wanneer de Xbox Series X controller compatibel is met iPhone en iPad. Voor nu is alleen bekend dat beide partijen werken aan ondersteuning. Via een update zou het mogelijk worden om je Xbox Series X controller met de Apple-producten te gebruiken. Er komt geen kabeltje bij kijken, de verbinding verloopt namelijk via Bluetooth.