Xbox Series X controller kampt met een probleem - Apparata

Een gloednieuwe Xbox Series X en een nieuwe controller, maar deze weigert dienst. Het is de realiteit op dit moment.

Zit je lekker te gamen met je XBSX, heeft de draadloze controller er opeens geen zin meer in. Dit vervelende probleem is een echt issue voor een aantal gamers. Gelukkig is Microsoft op de hoogte van het probleem. Het bedrijf werkt dan ook aan een oplossing, aldus Microsoft in een verklaring tegenover The Verge.

Xbox Series X controller maakt geen connectie

Het is niet duidelijk waardoor de controller niet meer werkt. Hopelijk weet Microsoft wel hoe de vork in de steel zit, want dan kunnen gamers snel een update verwachten. De meeste klachten op het internet zijn van gamers die midden in een potje gamen opeens de verbinding verliezen. Irritant met een single player, maar extreem vervelend tijdens een multiplayer game zoals Call of Duty.

Ook nog onduidelijk is hoe groot het Xbox Series X controller probleem nu is. Op het internet regent het klachten, maar het is moeilijk inschatten of dit nu een wereldwijd issue is, of dat slechts enkele duizenden mensen problemen ervaren. Er zijn ook video’s op het net verschenen van gamers die de situatie schetsen. Er zit niets anders op dan wachten tot Microsoft met een update komt. Tot die tijd maar even een goed boek lezen?