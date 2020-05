Xbox Series X: eerste gameplay beelden vrijgegeven

Zo voelt gameplay op de nieuwe Xbox Series X.

Vandaag was het de grote dag. De dag dat Microsoft de eerste gameplay zou laten zien op de nieuwe Xbox Series X. De presentatie liep uit op een kleine teleurstelling voor fans. Ja, er werden beelden getoond van de nieuwe console. Er was echter nauwelijks sprake van gameplay.

In een livestream waren teaser trailers te zien van allerlei nieuwe games. Op een enkeling na was er geen concrete gameplay te zien. Toch geeft het alvast een voorproefje van wat we kunnen verwachten op grafisch gebied. Oneerbiedig gezegd lijken de nieuwe games op de Xbox Series X alsof je een game vandaag de dag op de hoogste instellingen op een computer speelt.

Fans waren hoe dan ook teleurgesteld. Die beloofde gameplay bleef uit en dat is ook te zien op YouTube. Onderstaande video is een samenvatting van de gameplay. Het filmpje op YouTube heeft duizenden meer dislikes dan likes. Desalniettemin is de eerste ‘gameplay’ van de Xbox Series X te zien. Een tipje van de sluier zullen we maar zeggen.

De nieuwe Xbox Series X verschijnt, net als de PlayStation 5, in het najaar van 2020. Het vermoeden is dat dit rond de feestdagen zal zijn.