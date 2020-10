Xbox Series X: special edition concept en koelkast [video] - Apparata

De Xbox Series X Halo edition is een concept, maar dat was de koelkast ook. Komt hij?

De Xbox Series X heeft, zoals je ongetwijfeld weet, net als de PlayStation 5 een nieuw ontwerp gekregen. Waar de discussie bij de PlayStation 5 vooral gaat over de grootte van de console heeft men bij de Xbox Series X meer oog voor het ontwerp. Dit zou wat weg hebben van een koelkast. Laat Microsoft dat nu eens zijn met de makers van de meme…

Voor de echte Xbox Series X fan: De Xbox Series X koelkast

Een van de grappen was dat de console van de Xbox wel wat weg had van een vrieskist. Klaarblijkelijk is deze grap bij Microsoft goed ontvangen. Men ging namelijk aan de slag en maakte een aantal koelkasten van de Xbox Series X op schaal. Hier zie je hoe er één afgeleverd wordt.

Nu deze meme werkelijkheid is geworden biedt dat hoop voor andere creatieve geesten. Overigens hoef je als fan niet te zoeken naar mogelijkheden om zelf zo’n koelkast te krijgen. Je krijgt namelijk maar één kans. Microsoft heeft namelijk maar 3 van deze koelkasten gemaakt. De ene staat bij onze YouTubester en de tweede is bij Snoop Dog bezorgd. Nummer 3 bewaart Microsoft voor een later te houden verloting. Daar zullen vast veel kandidaten voor zijn.

Xbox Series X Halo Infinite edition

Een van de kanshebbers voor een ‘real life’ lancering is de ontwerper Xbox Pope. Hij liet zich inspireren door de signature game van de nieuwe Microsoft console, Halo Infinite. Hij ontwierp een speciale ‘Halo Infinite edition’ van de console.

Dit concept werd zeer enthousiast ontvangen en dat zal het Microsoft-team vast niet ontgaan zijn.

Komt de Halo Infinite Edition eraan?

Nu de door fans bedachte koelkast eraan komt is het natuurlijk des te meer speculeren welke ontwerpen van de fans door de Xbox-ontwerpers worden meegenomen. Of dit gaat gebeuren weten we waarschijnlijk pas zeker in 2022, want dan lijkt Halo Infinite na uitstel te verschijnen. Wellicht nog een reden om even te wachten met aanschaf van een nieuwe console?