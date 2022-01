Xbox Series X kopen: (waar) kan dat?

Wil jij nog steeds de topconsole van Microsoft bemachtigen? Wij hebben even een ronde op het internet gedaan om uit te vogelen hoe en waar je een Xbox Series X kunt kopen.

De Xbox Series X lanceerde wereldwijd op 10 november 2020. Al weer meer dan een jaar geleden dus. Meestal loopt de wereld storm voor nieuwe consoles, maar voor zowel de Series X als tegenhanger PlayStation 5 loopt het nog niet echt storm. Dat ligt trouwens niet aan de consument.

Xbox Series X

Want de Xbox Series X is zeer gewild. De topconsole van Microsoft staat garant voor het kunnen spelen van de allerbeste games die er zijn. Dat vereist een topniveau chipset, en met het wereldwijde chiptekort bleek dat een probleem. Microsoft kan bij lange na niet voldoen aan de interesse voor Series X’en. Je zou toch zeggen dat de problemen een jaar na dato opgelost zijn, maar niets is minder waar. Waar kun je een Xbox Series X kopen en belangrijker: kan het überhaupt?

Winkels

Die laatste vraag is simpel te beantwoorden: het kan altijd. De Xbox Series X is echter in bijna alle winkels even niet te kopen. Op Amazon is de voorraad compleet leeg. Coolblue heeft ook geen Xbox Series X, maar heeft wel een mailinglijst waar je op de hoogte gehouden kunt worden. BCC en MediaMarkt doen het anders: daar wordt de prijs van de Xbox Series X omhoog gehaald door ze te leveren in gamebundels. Toch weet ook de prijs van 749 euro bij BCC de Xbox-fanaten niet te stoppen en ook zij kampen met lege voorraden. MediaMarkt heeft het over tijdelijk uitverkocht en hebben wel een mailinglijst en bovendien mag je hem alleen ophalen in de winkel. Helaas is ook daar geen Xbox Series X te bekennen. Let wel dat Microsoft langzaamaan extra voorraden aanlevert en dit elk moment kan veranderen. Vandaar dat die mailinglijsten een aardig idee zijn om er bovenop te zitten.

Tweedehands

Wellicht slimmer is om een tweedehands Xbox Series X te kopen. Met een beetje geluk vind je eentje die nog nooit uit de doos is geweest, maar anders is een tweedehands exemplaar beter dan geen exemplaar. Er is een redelijk ruim aanbod voor de Xbox Series X op Marktplaats. Let wel dat de meeste mensen weten dat ze gewild zijn en ook vele Xbox-fanaten welwillend meer geld over de balk smijten dan die 499 euro. Verwacht dus prijzen van meer dan 550 euro of nog meer als mensen erom gaan bieden. Het aanbod van de Xbox Series X op Marktplaats is zoals gezegd redelijk ruim, wij konden er ééntje vinden voor minder dan 500 euro. Wel een gebruikt exemplaar en we hopen maar dat ‘ie er nog op staat als je dit iets later leest.

Kortom: het is nog steeds slim pickings. De verwachting is dat er mondjesmaat meer voorraden komen, maar je zou wel eens heel 2022 kunnen wachten tot je een Xbox Series X kunt kopen met goede voorraden.