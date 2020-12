Xbox Series X-kraker Halo Infinite bijna jaar uitgesteld - Apparata

Zit je dan met je fonkelnieuwe Xbox Series X, kun je nog een jaar wachten op de game Halo Infinite. Helaas is het de realiteit.

Het aantal toffe games die je nu beschikbaar zijn op de Xbox Series X kun je zo’n beetje op twee handen tellen. Exclusieve titels als Forza Motorsport en Halo zijn tot op heden nog niet verschenen voor de console. Eigenlijk zou de nieuwe game Halo Infinite tegelijkertijd verschijnen met de Xbox Series X. De game werd echter tot nader order uitgesteld.

Ontwikkelaar 343 Industries heeft nu bekendgemaakt wanneer we Halo Infinite kunnen verwachten. Het nieuws zal fans niet prettig in de oren klinken. De game is namelijk uitgesteld tot en met het najaar van 2021. Dat betekent feitelijk dat gamers nog bijna een jaar moeten wachten op de release van de nieuwe Halo.

De aankondiging komt met een setje nieuwe screenshots van de game. Maar ja, daar koop je geen brood voor. De makers zeggen de game nog goed te willen afwerken. Als ontwikkelaar wil je natuurlijk ook geen game vol bugs op de markt brengen. Halo-fans hebben het nieuws maar te slikken. En dat is toch wel ontzettend balen als je hoopte op een release van Halo Infinite in het begin van 2021.