Xbox Series X krijgt monsterlijke grafische kaart

De Microsoft Xbox Series X wordt een GPU rekenkracht-monster.





Gisteren kwam Microsoft met een waslijst aan informatie naar buiten over de aankomende Xbox Series X en het moge duidelijk zijn, de Series X wordt een bakbeest. In de bijbehorende blogpost legt Xbox-topman Phil Spencer hoe stevig de aankomende console precies wordt. Wellicht dat de grafische rekenkracht PlayStation’s heerschappij iets kan nuanceren.

Microsoft bevestigde namelijk dat de Series X een monster-GPU krijgt die 12 teraflops aan rekenkracht levert. Is dat veel? De console (Die vermoedelijk ergens tussen de €500 en €600 gaat kosten) levert 30% meer teraflips dan mijn GeForce RTX 2070 Super. En dat terwijl de hele Series X (nogmaals, vermoedelijk) net zoveel kost als mijn grafische kaart in een PC die nog allerlei andere onderdelen nodig heeft om te draaien.

Met 12 teraflops verslaat Microsoft ook videokaarten als de Radeon RX 5700 XT (9.8 teraflops, vanaf €400) en de GeForce RTX 2080 Super (11.2 teraflops, vanaf €800). Alleen de GeForce RTX 2080 Ti (13.5 teraflops, vanaf €1200) en de Radeon RX Vega 64 (12.7 teraflops, vanaf zijn computer-GPU’s die de brute rekenkracht van de Series X kunnen toppen. Het moge duidelijk zijn, als de totaalprijs van de gehele console net zo duur of zelfs stukken goedkoper is dan een vergelijkbare videokaart, dan heeft Microsoft goud in handen.

Maar wat betekent die maatstaf nou precies? Doorgaans wordt de rekenkracht van een videokaart namelijk in gigahertz (GHz) uitgedrukt. Dit is daarentegen niet per se de perfecte graadmeter, omdat het de kloksnelheid beschrijft. Met andere woorden, de frequentie waarmee de processor of grafische kaart signalen kan uitzenden.

Teraflops worden doorgaans gezien als een meer accurate beschrijving van de kracht van een (grafische) processor. Eén teraflop is de berekening van een miljard ‘floating-point operations’ per seconde. Met dergelijke berekeningen wordt ook rekening gehouden met decimalen en irrationele nummers zoals pi, in tegenstelling tot de gebruikelijke hele getallen.

Kortom, alles ziet ernaar uit dat de Xbox Series X een monster GPU krijgt. Dat wil zeggen betere performance, hogere resolutie en veel meer frames per seconde. Nu weet ik dat de meeste console-gamers niet zoveel om frames geven (dat is echt een PC-ziekte), maar als je eenmaal 120fps hebt geproefd, dan wil je niet meer terug.

De Microsoft Xbox Series X komt ergens rond de feestdagen van 2020 uit. De console zou onder andere een toffe pauzeerfunctie, razendsnelle opslag en een bijzondere filosofie rondom het uitbrengen van exclusives krijgen.