Xbox Series X laadtijden zijn absurd snel - Apparata

Laadtijden op de Xbox Series X vergeleken met de One X zijn absurd.

Eerder deze week kwamen de eerste hands-on reviews van de Xbox Series X en uit man, wat waren deze eenduidig. Bijna alle media waren onder de indruk van de console, bijvoorbeeld in de context van het afspelen van One X games op de Series X. Maar aankomende november krijgen spelers ook meer tijd om daadwerkelijk te spelen, in plaats van naar laadschermen te kijken. TheVerge testte namelijk ook de Xbox Series X laadtijden. En man, wat zijn die snel.

Xbox Series X laadtijden

De Xbox Series X en de goedkopere Series S hebben allebei dezelfde razendsnelle SSD waarop games opgeslagen worden. Ook de (peperdure) Expansion Card hanteert dezelfde specs wat betreft compressie en leessnelheid. Dat gaat bijdragen aan een ontzettend soepele game ervaring, zo ontdekt het gelinkte medium.

Op een enkele uitzondering na laden alle geteste games namelijk ruim twee keer zo snel als je de Xbox Series X met de One X vergelijkt. Sommige games worden zelfs 4 keer zo snel geladen. In de onderstaande grafiek check je de laadtijden van verschillende games op de Xbox Series X, vergeleken met de One X (@TheVerge).

Games Laadtijden Xbox One X Laadtijden Xbox Series X Verschil Call of Duty: Warzone 21 seconden 16 seconden 24% Red Dead Redemption 2 1 min, 35 seconden 52 seconden 45% The Outer Worlds 27 seconden 6 seconden 78% Evil Within 2 43 seconden 33 seconden 23% Sea of Thieves 1 min, 21 seconden 20 seconden 75% Warframe 1 min, 31 seconden 25 seconden 73% Assassin's Creed: Odyssey 1 min, 7 seconden 30 seconden 55% No Man's Sky 2 mins, 13 seconden 1 min, 27 seconden 35% Destiny 2 1 min, 52 seconden 43 seconden 62%

Neem bijvoorbeeld Sea of Thieves, dat eerst bijna anderhalve minuut nodig had om te laden. Nu is de game binnen 20 seconden te spelen. Dat betekent dat je 75% minder lang hoeft te wachten, wat je over de next-gen periode vele uren aan extra speelplezier kan opleveren.

Optimalisatie nog niet compleet

Maar het verhaal wordt beter. Veel van de geteste games zijn namelijk nog niet eens geoptimaliseerd voor de Xbox Series X. Dat zou vermoedelijk nog betere Xbox Series X laadtijden én een betere performance kunnen opleveren.

De Xbox Series X en Series S liggen vanaf 10 november in de winkel. Dan zal ook blijken of de laadtijden van next-gen games ook zo absurd snel zijn. Het gaat in de test immers om ‘oude’ games.

