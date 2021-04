Xbox Series X laat zien welke games je snel kunt hervatten - Apparata

Niet alle games ondersteunen de Quick Resume functie van de Xbox Series X en S. Daar is nu een handige update voor.

Quick Resume is een gave functie dat werd geïntroduceerd met de Xbox Series X en S. Met deze feature is het mogelijk om meerdere games tegelijkertijd te spelen. Het spel slaat de progressie op, zodat je deze daarna snel kunt hervatten als je in de tussentijd weer wat anders hebt gedaan. Vandaar de naam Quick Resume.

Xbox Quick Resume

Helaas werkte de feature nog niet heel duidelijk. Althans, voor de gamer was het niet goed mogelijk om te zien welke games werden opgeslagen in Quick Resume. Daar is nu verandering in gekomen. Met een nieuwe update is het mogelijk om een lijst te zien met opgeslagen Quick Resume games op de Xbox Series X en S. Het gaat hier niet om een publieke update, maar om een Xbox Update Preview voor Insiders.

Uiteindelijk komt de update op termijn ook naar het grote publiek. Dat is wel zo prettig, want het gaat een stuk overzichtelijker worden welke games als Quick Resume zijn opgeslagen en welke niet. Het is tevens mogelijk met deze update om bestaande opgeslagen Quick Resume games te verwijderen. Bijvoorbeeld handig als je de intentie niet hebt om verder te gaan met het spel.