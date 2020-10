Xbox Series X lancering wordt totaal anders dan je denkt - Apparata

De lancering van de Xbox Series X en S zal totaal anders worden dan verwacht, zo kondigt Microsoft aan. Saamhorigheid en gezelligheid zijn sleutelwoorden.

Het is nog een kleine twee weken slapen voordat de keiharde console-oorlog losbarst. Op 10 november vindt de Xbox Series X en S lancering plaats. Er zal dan met modder gegooid worden, vriendengroepen zullen imploderen en er zullen rellen op straat plaatsvinden tussen Xbox- en PlayStation-fanboys. Of toch niet? Als het aan Microsoft ligt in elk geval niet, want voor het Amerikaanse bedrijf draait het straks allemaal om saamhorigheid.

Xbox Series X lancering is gezelligheid

In een blogpost kondigt Microsoft de bijzondere lancering van de Xbox Series X en S aan. In plaats van een ‘kijk ons het beste product hebben’ show plant het Amerikaanse techbedrijf een gezellige, politiek correcte show.

Op 10 november nodigen we jou, spelers van alle identiteiten, achtergronden, console generaties en apparaten, vaardigheden en smaken aan om samen te vieren, verbinden en spelen. In plaats van grote aankondigingen, markeren we het begin van een nieuw era van gaming samen, naast elkaar. We willen dit moment gebruiken om plezier te hebben en we kijken uit naar jullie gezelschap. Xbox-baas Phil Spencer over de Xbox Series-series lancering

Livestream

Uiteraard is er dit jaar geen fysiek evenement, maar een online livestream. Daar zal de focus niet zozeer liggen op de console. We weten immers al zo’n beetje alles; de specs, laadtijden, launch games en ga zo maar door. In plaats daarvan zal de nadruk liggen op spelen. De livestream bevat meerdere let’s play’s terwijl Microsoft ook geld zal ophalen voor goede doelen.

De lancering van de Xbox Series X en S zal op 10 november om 19:00 uur plaatsvinden en is te checken via YouTube, Twitch en Facebook Gaming.