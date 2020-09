Wil jij een nieuwe Xbox Series X kopen? Wacht maar even [video]

Xbox Series X wordt erg interessant, maar in Nederland voorlopig minder.

Inmiddels is Xbox, na de gedeeltelijke bevestiging van eerdere geruchten, een stuk minder geheimzinnig over haar plannen met de Xbox Series X en Xbox Series S. Men heeft vooral hooggespannen verwachtingen voor de combinatie met het Xbox All Access abonnement. Hier heeft men meer over gedeeld en dat is geen goed nieuws voor Nederlandse fans.

Wat weten we over het Xbox All Access abonnement voor Xbox Series X en S?

Het Xbox All Access abonnement is een combinatie van de aanschaf van een Xbox Series X (of S) die je in delen betaalt en toegang tot de online gamecatalogus van Xbox. Hiermee heb je toegang tot meer dan 100 spellen. Ook nieuwe spellen zijn beschikbaar vanaf de dag dat ze uitkomen. Je kunt ze met dit abonnement direct spelen, maar hoeft ze niet te kopen. Men werkt niet met premium-abonnementen, dus ook toptitels zoals Halo Infinite speel je direct. Daarnaast kondigde men aan een deal te hebben gesloten met game-ontwikkelaar EA-games. Zij hebben met EA Play een vergelijkbaar abonnement met nog eens 60 games, waaronder veel bekende namen. Doordat de twee bedrijven een deal hebben gemaakt is EA Play nu ook opgenomen in het abonnement.

In onderstaand filmpje kondigt men het nieuwe abonnement aan.

Is het Xbox All Access abonnement voor Xbox Series X een goede deal?

Ook de aanschafprijzen die wij deelden zijn inmiddels deels bevestigd. Voor een Xbox Series S gaat het abonnement, dat 24 maanden loopt $ 24,99 kosten. De prijs voor de console als je hem direct koopt is nog niet bevestigd, maar zou $ 299,- bedragen. Ervan uitgaande dat dit kost betekent dit dat je in twee jaar in totaal $ 599,76 betaalt in 2 jaar tijd. Voor toegang tot de spellencatalogus betaal je dan dus (simpel gezegd $ 300,-. Als we zien dat de prijzen voor moderne games nu minimaal 50 euro en vaak meer bedragen en we de prijsverhoging voor de komende edities van games vergeten, heb je het abonnement er al uit als je minimaal 6 nieuwe games speelt in die 2 jaar. Dit lijkt dus een goede deal, zeker ook omdat je geen spaarvarken stuk hoeft te slaan voor de aanschaf van de console. Voor de Xbox Series X zijn de prijzen nog niet officieel bevestigd, maar lijkt hetzelfde te gelden.

Waarom moeten we in in Nederland dan wachten?

Xbox heeft ervoor gekozen om dit abonnement gefaseerd uit te rollen. Inmiddels zijn de eerste 12 landen bekend met de retailers die het abonnement vanaf lancering op 10 november a.s. mogen verkopen. Dit zijn ze:

Australië: retailer Telstra

Canada – EB Games

Denemarken – Elgiganten

Finland – Gigantti

Frankrijk – FNAC

Nieuw Zeeland –

Noorwegen – Elkjøp

Polen – Media Expert

Zuid-Korea – SK Telecom

Zweden – Elgiganten

Groot-Brittannië – GAME en Smyths Toys

Verenigde Staten – Best Buy, GameStop, Target, Microsoft Store en Walmart

Zoals je ziet zit Nederland daar niet bij. In het blog kondigt men aan dat men het abonnement ook in andere landen gefaseerd uitrolt. Dit zal echter pas vanaf 2021 gebeuren. Als je dus geduld hebt en veel verschillende games wil spelen kan het verstandig zijn om, omwille van de portemonnee, te wachten tot we ook in Nederland zo’n abonnement af kunnen sluiten.

Bron: Xbox Blog